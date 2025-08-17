Un obicei zilnic, aparent inofensiv, crește riscul de infarct. Medicii cer să renunți la el rapid
Bolile de inimă sunt de mult timp principala cauză de deces la nivel mondial, iar tensiunea arterială este unul dintre factorii cei mai ușor de controlat.
Menținerea tensiunii la un nivel normal reduce și riscul de boli renale, diabet de tip 2 și demență.
American Heart Association și American College of Cardiology analizează constant cercetările privind hipertensiunea pentru a oferi cele mai bune soluții de control a acesteia.
Zilele trecute, cele două comisii au publicat, după opt ani, un nou set de reguli în acest sens, anunță CNN.
Întreg articolul pe spormedia.ro
Sursa: spotmedia.ro
Etichete: boli, hipertensiune,
Dată publicare:
17-08-2025 08:30