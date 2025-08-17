Un obicei zilnic, aparent inofensiv, crește riscul de infarct. Medicii cer să renunți la el rapid

Stiri Sanatate
17-08-2025 | 08:30
femei
Pexels.com

Bolile de inimă sunt de mult timp principala cauză de deces la nivel mondial, iar tensiunea arterială este unul dintre factorii cei mai ușor de controlat.

autor
Sabrina Saghin

Menținerea tensiunii la un nivel normal reduce și riscul de boli renale, diabet de tip 2 și demență.

American Heart Association și American College of Cardiology analizează constant cercetările privind hipertensiunea pentru a oferi cele mai bune soluții de control a acesteia.

Zilele trecute, cele două comisii au publicat, după opt ani, un nou set de reguli în acest sens, anunță CNN.

Întreg articolul pe spormedia.ro

Citește și
piscina
Bolile cu care poți să te alegi de la piscină și cum să le ții la distanță. Ce măsuri de precauție poți să iei

Sursa: spotmedia.ro

Etichete: boli, hipertensiune,

Dată publicare: 17-08-2025 08:30

Articol recomandat de sport.ro
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Citește și...
Ce este Candida auris. Medic infecționist: „Are câteva caracteristici care îl fac atât de temut. Se transmite foarte rapid”
Stiri Sanatate
Ce este Candida auris. Medic infecționist: „Are câteva caracteristici care îl fac atât de temut. Se transmite foarte rapid”

În contextul infectărilor cu Candida auris de la Spitalul Floreasca, conf. dr. Gabriel Popescu, medic primar boli infecțioase, a explicat motivele pentru care acest fung este atât de periculos, într-un interviu acordat Știrilor Pro TV.

Bolile cu care poți să te alegi de la piscină și cum să le ții la distanță. Ce măsuri de precauție poți să iei
Stiri Sanatate
Bolile cu care poți să te alegi de la piscină și cum să le ții la distanță. Ce măsuri de precauție poți să iei

Piscinele pot fi locuri de relaxare, dar și medii propice pentru bacterii și virusuri. Cunoașterea principalelor boli asociate și a măsurilor de prevenție ajută la petrecerea timpului în apă în siguranță.

(P) Dr. Ionuț Hutopilă: Obezitatea este o boală cronică ce trebuie tratată
Doctor de bine
(P) Dr. Ionuț Hutopilă: Obezitatea este o boală cronică ce trebuie tratată

6 români din 10 au probleme cu greutatea. Obezitatea este o boală cronică care generează și alte boli metabolice. Aflăm ce face chirurgia bariatrică de la medicul Ionuț Hutopilă, Chirurg de Excelență în Chirurgia Obezității.

Recomandări
CNN: Presa rusă a sărbătorit modul în care Vladimir Putin a fost primit de Donald Trump, numind strângerea de mână ”istorică”
Stiri externe
CNN: Presa rusă a sărbătorit modul în care Vladimir Putin a fost primit de Donald Trump, numind strângerea de mână ”istorică”

Donald Trump și Vladimir Putin au continuat să laude summitul din Alaska, despre care spun că a fost un real succes, chiar dacă nu este clar care sunt rezultatele și nici măcar concluziile întâlnirii.

Nicio înțelegere la summit-ul din Alaska. Putin: Ucraina, ”o națiune frățească”. Trump: ”A fost foarte profund”
Stiri externe
Nicio înțelegere la summit-ul din Alaska. Putin: Ucraina, ”o națiune frățească”. Trump: ”A fost foarte profund”

Volodimir Zelenski se va întâlni luni cu Donald Trump la Washington după ce președinții Statelor Unite și Rusiei au plecat din Alaska fără un acord privind Ucraina.

Incendiu fără precedent în orașul Târgu Jiu. 200 ha de vegetație au ars
Stiri actuale
Incendiu fără precedent în orașul Târgu Jiu. 200 ha de vegetație au ars

Un incendiu de proporții a izbucnit sâmbătă la marginea orașului Târgu Jiu. Peste 200 de hectare de vegetație uscată au ars câteva ore, în apropierea mai multor case.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 August 2025

30:03

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12