(P) Dr. Ionuț Hutopilă: Obezitatea este o boală cronică ce trebuie tratată

6 români din 10 au probleme cu greutatea. Obezitatea este o boală cronică care generează și alte boli metabolice. Aflăm ce face chirurgia bariatrică de la medicul Ionuț Hutopilă, Chirurg de Excelență în Chirurgia Obezității.

Andreea Groza: Să spunem că am încercat toate dietele, am urmat programe de activitate fizică și totuși continui să mă îngraș. Asta înseamnă că am deja o boală?

Dr. Ionuț Hutopilă: Da, acesta este un scenariu des întâlnit, pe care îl auzim frecvent. Obezitatea devine o boală atunci când nu mai poți controla kilogramele în plus. Este dificil să-ți gestionezi emoțiile legate de alimente, iar dietele nu mai dau rezultate. Kilogramele continuă să se adune. În această etapă, este important să primiți ajutorul potrivit și adaptat situației în care vă aflați.

Andreea Groza: Ce înseamnă, de fapt, operație bariatrică?

Dr. Ionuț Hutopilă: Înseamnă o procedură endoscopică sau robotică. Noi secționăm partea din stomac care secretă hormonul grelină. Acest hormon transmite creierului semnalul de foame și stimulează stomacul să se pregătească pentru primirea alimentelor. Prin îndepărtarea porțiunii de stomac care secretă grelina, senzația de foame se diminuează considerabil. Astfel, pacienților operați le este mai ușor să mănânce porții mici, deoarece apetitul este mult redus.

Andreea Groza: Tot prin operația bariatrică reușiți să reglați și glicemia. Cum este posibil?

Dr. Ionuț Hutopilă: Chirurgia obezității acționează și prin intermediul hormonilor gastro-intestinali. Pe lângă grelină, despre care am vorbit, intervenția influențează și hormonii produși de intestinul subțire, numiți incretine. Acestea stimulează activitatea pancreasului și determină secreția unei cantități mai mari de insulină. În acest fel, nivelul glicemiei scade.

Andreea Groza: Ne uităm și la bacteriile bune din intestin. Și aici reglați lucrurile. Cum?

Dr. Ionuț Hutopilă: Ne uităm la microbiom – o comunitate uriașă de bacterii alături de care trăim. Persoanele care suferă de obezitate consumă adesea alimente foarte calorice, ceea ce face ca bacteriile să se dezvolte în intestin într-un mod neprietos pentru sănătate. Acest dezechilibru contribuie la apariția diabetului de tip 2 și a bolilor cardiovasculare. După intervenția chirurgicală, pacienții urmează o perioadă de alimentație lichidă, apoi piureuri, timp de aproximativ o lună. Ulterior, scopul intervenției este de a-i ajuta să reînvețe să mănânce variat și corect, ceea ce contribuie și la echilibrarea microbiomului intestinal.

