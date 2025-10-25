Un hormon natural pe care îl are fiecare dintre noi ar putea încetini îmbătrânirea. O nouă terapie are efecte spectaculoase

25-10-2025 | 11:24
intinerire
Shutterstock

Un nou studiu oferă o perspectivă interesantă asupra unor potenţiale terapii care pot încetini procesul de îmbătrânire.

Cristian Anton

Cercetătorii au explorat în experimente preclinice o strategie terapeutică cu două componente menită să contracareze schimbările biologice asociate vârstei.

Oamenii de ştiinţă au descoperit că o combinaţie între oxitocină şi un inhibitor Alk5 poate prelungi semnificativ durata de viaţă şi îmbunătăţi starea generală de sănătate la şoarecii masculi vârstnici, indicând o direcţie promiţătoare pentru dezvoltarea tratamentelor menite să menţină vitalitatea la vârste înaintate.

Un studiu, publicat recent în revista Aging, arată că asocierea oxitocinei cu inhibitorul Alk5, (OT+A5i), a avut efecte spectaculoase asupra duratei de viaţă şi a stării de sănătate la şoarecii masculi în vârstă, dar nu şi la femele.

Echipa de cercetare de la Universitatea California, Berkeley, a demonstrat că tratamentul produce efecte de întinerire pronunţate în cazul masculilor, sugerând că diferenţele biologice dintre sexe pot influenţa modul în care funcţionează terapiile anti-îmbătrânire.

cercetători
„Secretul tinereții veșnice”. Cercetătorii au creat un ser care ar putea opri procesul de îmbătrânire

Cercetătorii au explorat o strategie terapeutică cu două componente menită să contracareze schimbările biologice asociate vârstei. Oxitocina, un hormon implicat în regenerarea ţesuturilor, care scade natural odată cu înaintarea în vârstă, a fost combinată cu un inhibitor Alk5, care blochează calea TGF-beta, un mecanism ce devine hiperactiv în organismul îmbătrânit şi contribuie la inflamaţie cronică şi degradarea ţesuturilor. În cadrul experimentului, şoarecii masculi în vârstă de 25 de luni (echivalentul a circa 75 de ani la om) au primit tratamentul în mod regulat.

Rezultatele au fost remarcabile: şoarecii trataţi au trăit cu peste 70% mai mult decât cei netrataţi şi au înregistrat îmbunătăţiri semnificative ale forţei, agilităţii şi memoriei. Analiza statistică a arătat că şoarecii trataţi aveau un risc de aproape trei ori mai mic de a muri pe perioada studiului.

Oxitocina este deja aprobată pentru mai multe tratamente

În plus, cercetătorii au observat o reducere a aşa-numitului „zgomot biologic” din proteinele sanguine, un indicator al îmbătrânirii, care a revenit la niveluri apropiate de cele ale exemplarelor tinere.

Efectele pe termen scurt au fost vizibile la ambele sexe, însă numai masculii au menţinut beneficii pe termen lung, în timp ce femelele nu au prezentat creşteri semnificative ale duratei de viaţă sau ale sănătăţii generale. Totuşi, şoarecii femele de vârstă mijlocie au avut o fertilitate îmbunătăţită după tratament.

Aceste constatări subliniază importanţa aprofundării cunoaşterii diferenţelor biologice dintre sexe în dezvoltarea terapiilor anti-îmbătrânire. Deşi mecanismele exacte ale acestor variaţii nu sunt încă pe deplin elucidate, studiul oferă un model valoros pentru cercetările viitoare.

Oxitocina este deja aprobată de autorităţile de reglementare din domeniul sănătăţii pentru alte utilizări medicale, iar inhibitorii Alk5 se află în prezent în studii clinice, ceea ce deschide posibilitatea ca, în viitor, combinaţia de tratament OT+A5i să poată fi adaptată pentru oameni, reprezentând un pas promiţător în îmbunătăţirea sănătăţii şi longevităţii la vârste înaintate.

Impactul stresului asupra fertilității și soluțiile moderne pentru obținerea unei sarcini

