Știința din spatele altruismului. Cum poți deveni mai fericit atunci când dăruiești

Oferă-i sau cere-i un masaj persoanei iubite: Așa cum prezintă studiul „Self-soothing behaviors with particular reference to oxytocin release induced by non-noxious sensory stimulation” (Kerstin Uvnäs-Moberg și colaboratorii), atât persoana care primește un masaj, cât și cea care îl oferă se bucură de o creștere a producției de oxitocină. Acest lucru are o serie de efecte pozitive, precum reducerea cortizolului, tensiunii arteriale, stresului și anxietății și, implicit, îmbunătățirea dispoziției;