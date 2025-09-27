Tratament revoluționar împotriva infecțiilor nosocomiale. Virușii care mănâncă superbacteriile ucigașe

Oamenii de ştiinţă au dezvoltat o nouă formă de tratament care ar putea revoluţiona lupta împotriva bacteriilor rezistente la antibiotice, un cocktail de virusuri creat pentru tratarea infecţiilor rezistente la tratamentele standard.

Terapia, testată preclinic, utilizează virusuri, numiţi bacteriofagi, care atacă bacteriile, pentru a combate infecţiile nosocomiale dificil de tratat, întâlnite frecvent în spitale.

O echipă de cercetători de la Universitatea Monash şi spitalul The Alfred Health, din Australia, a creat un produs terapeutic numit Entelli-02, un cocktail format din cinci tipuri de bacteriofagi concepuţi special pentru a elimina un grup de bacterii denumit complexul Enterobacter cloacae (ECC).

Aceste bacterii provoacă infecţii severe şi sunt asociate cu un număr mare de decese la nivel global, depăşind 200.000 de cazuri doar în anul 2019. Infecţiile cu Enterobacter sunt dificil de tratat, deoarece aceste bacterii pot dezvolta rapid rezistenţă la antibioticele de ultimă linie utilizate.

Cercetătorii au folosit mostre de bacterii colectate pe parcursul a zece ani, dezvoltând treptat formula terapeutică prin izolarea şi modificarea genetică a bacteriofagilor, urmată de testări preclinice riguroase. Iniţial, cocktailul conţinea trei bacteriofagi, însă, în urma unui proces de perfecţionare treptată, au fost incluşi încă doi, aleşi pentru eficienţa lor superioară.

Rezultatul final este o combinaţie de cinci virusuri care au fost capabile să distrugă un spectru larg de bacterii Enterobacter şi să reducă încărcătura bacteriană la şoarecii infectaţi cu peste 99%.

Entelli-02 a fost produs la standarde terapeutice, respectând regulile stricte de sterilitate şi siguranţă pentru administrarea intravenoasă, sub supravegherea autorităţii de reglementare a medicamentelor din Australia.

Rezistența bacteriilor la antibiotice, una dintre cele mai mari probleme ale medicinii moderne

Cercetătorii subliniază că această realizare reprezintă un model pentru cum pot fi create tratamente personalizate în spitale pentru a răspunde rapid la focarele de infecţii rezistente la antibiotice.

Entelli-02 este disponibil în prezent pentru utilizare compasională, în cazuri severe în care alte tratamente au eşuat, şi urmează să fie testat, în viitor, în studii clinice la om.

Echipa de cercetători speră ca acest model de dezvoltare a unei terapii personalizate să fie replicat în alte spitale la nivel internaţional.

Rezistenţa la antibiotice este considerată una dintre cele mai mari ameninţări la adresa medicinei moderne. Prin acest proiect, oamenii de ştiinţă demonstrează că terapia cu bacteriofagi poate deveni o soluţie precisă, eficientă şi disponibilă pentru utilizare clinică în lupta împotriva superbacteriilor.

Studiul care descrie dezvoltarea Entelli-02 a fost publicat pe 24 septembrie, în revista Nature Microbiology.

