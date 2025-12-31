Două noi decese din cauza gripei în ultima săptămână. Numărul cazurilor este în scădere

31-12-2025
Spital
Shutterstock

Institutul Naţional de Sănătate Publică anunţă miercuri că în ultima săptămână s-au înregistrat două noi decese din cauza gripei, după primul deces provocat de un virus gripal, confirmat săptămâna trecută.

Potrivit sursei citate, în această săptămână s-au înregistrat cu o treime mai puţine cazuri de infecţii respiratorii faţă de săptămâna anterioară. Cele trei decese au fost înregistrate la persoane de peste 65 de ani.

În săptămâna 22 – 28 decembrie au fost raportate 70.243 cazuri de infecţii respiratorii (gripă clinică, IACRS şi pneumonii), înregistrându-se cu 31,6% mai puţine cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (102.655) şi cu 22,8% mai multe cazuri comparativ cu aceeaşi săptămână a sezonului precedent (57.184). Variaţia în plus faţă de media calculată de 54.573 a cazurilor din ultimelor sezoane (2018- 2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 28,7%, precizează surs citată.

Aceeaşi sursă menţionează că la nivel naţional s-au înregistrat, în ultima săptămână, 12.630 cazuri de gripă clinică, în creştere faţă de cele 11.174 înregistrate în săptămâna precedentă şi de trei ori mai multe comparativ cu cele din aceeaşi săptămână a sezonului precedent (4.175) şi de 4,8 ori mai multe faţă de media ultimelor cinci sezoane (2.633)

Cazurile de gripă clinică au fost raportate de toate judeţe, cele mai multe fiind în municipiul Bucureşti (1.475) şi în judeţele Cluj (903), Buzău (739), Constanţa (693),
Prahova (658), Bihor (656) şi Suceava (639), precizează INSP.

Potrivit sursei citate, în aceeaşi săptămână s-au înregistrat 45 cazuri de infecţii respiratorii acute severe (SARI), cu 17 mai puţine faţă de săptămâna precedentă (sub-raportare) şi cu 15 mai multe faţă de aceeaşi perioadă a sezonului precedent

De la începutul sezonului au fost raportate 398 cazuri de gripă confirmate de laborator, din care: 186 cu virus gripal AH3, 184 cazuri cu virus gripal A nesubtipat, 25 cu virus gripal AH1 şi 3 cazuri cu virus gripal B. La toate cazurile confirmate cu virus gripal AH3, cu probe secvenţiate în INCDMM Cantacuzino, a fost detectată subclada K.

Sursa citată precizează că în perioada 22 – 28 decembrie, au fost comunicate două decese noi confirmate cu virus gripal, până în prezent fiind comunicate, în total, trei decese confirmate cu virus gripal, din care două de tip A, subtip H1 şi unu de tip A, subtip H3.

Toate cele trei decese au fost înregistrate la persoane de peste 65 de ani.

Sursa citată a mai informat că până la data de 28 decembrie 2025 au fost înregistrate, în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV), 1.263.060 de vaccinări antigripale (1.237.729 fiind pentru grupele populaţionale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care 5.920 vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, aminteşte o serie de modificări legislative privind ambulatoriile de specialitate, afirmând că acestea intră pe drumul corect de dezvoltare şi de creştere reală a capacităţii de răspuns pentru oameni.

