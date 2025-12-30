Cum să scapi de balonarea de după Crăciun. Senzația de „stomac plin” dispare imediat

Balonarea de după Crăciun – acea senzație atât de familiară de a te simți incomod de plin, umflat și lent după prea multe mese festive. Vestea bună? Nu ai nevoie de un antrenament intens pentru a te simți mai bine.

Mișcările ușoare, întinderile și respirația conștientă te pot ajuta să-ți stimulezi digestia și să ameliorezi senzația de balonare. Iată o listă cu cele mai bune exerciții pentru a combate balonarea de după sărbători.

Mersul pe jos

Mersul pe jos este cel mai bun remediu împotriva balonării. Stimulează digestia, ajută la eliminarea gazelor din intestine și reduce retenția de apă, fiind una dintre cele mai simple, dar și cele mai eficiente metode de a te simți mai ușor.

Încearcă să mergi 15-30 de minute după mese, într-un ritm confortabil – ar trebui să poți vorbi ușor în timp ce mergi. Bonus: iei și aer curat! Chiar și o plimbare scurtă este mai bună decât să stai întins, așa că mișcă-te ori de câte ori poți.

Yoga

Yoga este excelentă pentru masarea ușoară a organelor digestive și ameliorarea balonării. Încercați această rutină simplă: mențineți fiecare poziție timp de 30-60 de secunde, respirați profund și repetați de 2-3 ori.

Poziția de eliberare a gazelor (Pavanamuktasana): Întindeți-vă pe spate și strângeți ușor unul sau ambii genunchi la piept. Puteți să vă balansați ușor dintr-o parte în alta, dacă vă simțiți confortabil. Această poziție ajută la eliberarea gazelor acumulate, calmează disconfortul abdominal și stimulează mișcarea digestivă ușoară.

Răsucirea coloanei vertebrale din poziția șezând: Stați drept pe podea sau pe un scaun, cu picioarele ferm pe sol. Puneți o mână pe partea exterioară a genunchiului opus și răsuciți trunchiul în acea direcție, întorcând privirea peste umăr. Această răsucire masează organele digestive, stimulează mișcarea alimentelor prin intestine și ameliorează balonarea.

Fluxul pisică-vacă: Așezați-vă pe mâini și genunchi, cu coloana vertebrală în poziție neutră. Inspirați și arcați spatele, ridicând pieptul și coccisul (vacă), apoi expirați și rotunjiți coloana vertebrală, strângând bărbia și coccisul (pisică). Această mișcare fluidă stimulează digestia, ameliorează tensiunea abdominală și trezește ușor centrul corpului și coloana vertebrală.

Cardio ușor

Cardio cu impact redus este o modalitate fantastică de a stimula circulația, de a îmbunătăți drenajul limfatic și de a reduce umflăturile post-vacanță. Cheia este să vă mențineți confortabil și ritmic – obiectivul dvs. este să faceți mișcări care vă fac să vă simțiți bine, nu un antrenament care vă face să transpirați. Încercați să faceți 20-30 de minute într-un ritm relaxat.

Ciclism ușor: așezați-vă pe o bicicletă staționară sau pe un scaun, dacă este necesar, și pedalați ușor. Această mișcare stimulează sistemul digestiv, favorizează circulația sângelui și pune picioarele în mișcare fără a exercita presiune asupra stomacului.

Urcarea scărilor: urcați și coborâți scările într-un ritm constant și confortabil. Această mișcare favorizează circulația, ajută la drenajul limfatic și contribuie la reducerea retenției de apă și a balonării.

Înot: dacă aveți acces la o piscină, mișcați-vă ușor prin apă cu brazde și lovituri relaxate. Înotul oferă un exercițiu fizic cu impact redus pentru întregul corp, care stimulează circulația și mișcarea digestivă ușoară, ameliorând în același timp balonarea și tensiunea.

Exerciții pentru abdomen și mobilitate

Antrenamentele intense pentru abdomen pot agrava balonarea, așa că concentrați-vă pe exerciții ușoare pentru abdomen și mobilitate, care ajută la eliminarea gazelor fără a comprima stomacul. Efectuați fiecare exercițiu timp de 30-60 de secunde, mișcându-vă încet și respirând profund, apoi repetați secvența de 2-3 ori.

Răsucire a coloanei vertebrale în poziție culcat pe spate: Întindeți-vă pe spate, cu genunchii îndoiți și picioarele lipite de podea. Coborâți ambii genunchi într-o parte, întinzând brațele în formă de „T”, și întoarceți capul în direcția opusă. Această răsucire ușoară masează intestinele, favorizează eliminarea gazelor acumulate și ajută la ameliorarea tensiunii abdominale.

Podul gluteal: Întindeți-vă pe spate, cu genunchii îndoiți și picioarele la lățimea șoldurilor. Apăsați pe călcâie pentru a ridica șoldurile spre tavan, formând o linie dreaptă de la umeri la genunchi, apoi coborâți încet. Această mișcare stimulează organele abdominale, îmbunătățește circulația și antrenează fesierii și mușchii centrali fără a comprima stomacul.

Înclinarea pelvisului: Întindeți-vă pe spate cu genunchii îndoiți și picioarele lipite de podea. Aplatizați partea inferioară a spatelui pe podea înclinând pelvisul în sus, mențineți poziția câteva secunde, apoi eliberați. Acest exercițiu activează mușchii abdominali inferiori, facilitează fluxul digestiv și reduce presiunea abdominală.

Respirație profundă

Uneori, cel mai simplu truc este și cel mai puternic. Respirația profundă activează sistemul nervos parasimpatic, modul „odihnă și digestie” al corpului.

Respirațiile lente și profunde relaxează mușchii abdominali, stimulează organele digestive și îmbunătățesc fluxul sanguin și limfatic, ajutând la eliminarea gazelor și reducând retenția de apă.

Pe scurt, este o modalitate blândă și rapidă de a-i spune corpului: „Este timpul să digeri”.

