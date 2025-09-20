Studiu: Un instrument medical inovator aduce îmbunătăţiri importante în tratamentul hipertensiunii arteriale

Hipertensiunea arterială, una dintre principalele cauze ale bolilor cardiovasculare și deceselor globale, poate fi tratată mai eficient cu un instrument digital inovator, creat pe baza datelor din aproape 500 de studii clinice.

Dispozitivul digital permite medicilor să estimeze cu precizie cât de mult poate reduce tensiunea arterială fiecare tip de medicament, facilitând astfel alegerea schemei terapeutice optime pentru fiecare pacient.

Noul „Calculator de Eficienţă a Tratamentului pentru Tensiunea Arterială” (Blood Pressure Treatment Efficacy Calculator), primul de acest tip, a fost creat folosind informaţii din studii clinice randomizate ce au implicat peste 100.000 de participanţi.

Studiul care descrie acest instrument a fost publicat în prestigioasa revistă The Lancet şi ar putea schimba fundamental modul în care este gestionată hipertensiunea arterială, prin personalizarea tratamentului în funcţie de nevoile reale ale fiecărui pacient.

Impactul reducerii tensiunii arteriale

„Este un pas major înainte, pentru că fiecare reducere de 1 mmHg a tensiunii arteriale sistolice scade riscul de infarct miocardic sau accident vascular cerebral (AVC) cu aproximativ 2%,” a explicat dr. Nelson Wang, medic cardiolog şi cercetător la The George Institute for Global Health, citat într-un comunicat.

În prezent, există zeci de medicamente antihipertensive, fiecare cu mai multe doze disponibile, iar majoritatea pacienţilor necesită două sau mai multe medicamente în asociere. Această complexitate generează mii de posibile combinaţii terapeutice, iar până acum nu exista o metodă simplă prin care medicii să evalueze eficienţa exactă a fiecărei opţiuni.

Calculatorul rezolvă această problemă prin analiza şi media efectelor tratamentelor din sute de studii, clasificând medicamentele în trei categorii, cu intensitate scăzută, moderată sau ridicată, în funcţie de cât de mult reduc acestea tensiunea arterială.

Metoda este similară cu cea deja utilizată pe scară largă în tratamentele pentru reducerea colesterolului.

În mod obişnuit, un singur medicament antihipertensiv scade tensiunea arterială sistolică cu aproximativ 8-9 mmHg. Însă mulţi pacienţi au nevoie de o reducere de 15-30 mmHg pentru a atinge valorile recomandate.

Strategia standard de ajustare treptată a tratamentului pe baza măsurătorilor individuale ale tensiunii arteriale este imperfectă, deoarece aceste valori fluctuează natural de la un moment al zilei la altul, între zile sau chiar între anotimpuri.

„Aceste variaţii aleatorii pot fi la fel de mari sau chiar mai mari decât efectele provocate de medicamente, ceea ce face dificilă evaluarea precisă a eficienţei tratamentului doar prin repetarea măsurătorilor”, a precizat dr. Wang.

În plus, tehnicile de măsurare nu sunt întotdeauna perfecte, adăugând un grad suplimentar de incertitudine.

Profesorul Anthony Rodgers, cercetător principal la The George Institute for Global Health, a subliniat că hipertensiunea este cel mai frecvent motiv pentru care oamenii merg la medic, însă până acum nu a existat o resursă actualizată care să arate clar cât de eficiente sunt diferitele medicamente, mai ales când sunt folosite în combinaţie sau la doze variate.

Avantajele noului instrument pentru medici și pacienți

„Calculatorul schimbă abordarea clasică ‘începe cu o doză mică, ajustează treptat, măsoară şi evaluează’, care riscă să ducă la decizii greşite din cauza variabilităţii măsurătorilor şi poate fi obositoare pentru pacienţi. Cu noul instrument, medicul stabileşte cât de mult trebuie redusă tensiunea, alege cea mai potrivită schemă terapeutică pe baza datelor şi începe tratamentul cât mai repede, în loc să aştepte ajustări succesive”, a explicat prof. Rodgers.

Următorul pas va fi testarea acestei abordări într-un studiu clinic în care pacienţii vor primi tratamente personalizate în funcţie de cât trebuie redusă tensiunea arterială, stabilit cu ajutorul acestui calculator.

Hipertensiunea arterială afectează aproximativ 1,3 miliarde de persoane la nivel global şi provoacă în jur de 10 milioane de decese anual. Este supranumită şi „ucigaşul tăcut”, deoarece nu prezintă simptome evidente până în momentul în care determină complicaţii severe, precum infarctul miocardic, AVC sau boli renale.

În prezent, mai puţin de 20% dintre persoanele cu hipertensiune au boala sub control.

Experţii subliniază că, având în vedere cât de răspândită este hipertensiunea arterială, chiar şi progrese mici în tratament ar putea avea un efect semnificativ asupra sănătăţii publice. Creşterea procentului persoanelor cu hipertensiune controlată la nivel global până la 50% ar putea salva milioane de vieţi.

Calculatorul poate fi accesat gratuit online.

