Sanofi, vizată de o anchetă a Comisiei Europene pentru abuz de poziție dominantă pe piața vaccinurilor antigripale

Stiri Sanatate
30-09-2025 | 19:46
vaccin antigripal
StirilePROTV

Grupul farmaceutic francez Sanofi este vizat de o anchetă a Comisiei Europene pentru suspiciuni de abuz de poziție dominantă pe piața vaccinurilor antigripale.

autor
Mihai Niculescu

Luni, 29 septembrie 2025, autoritățile europene au efectuat percheziții inopinate la sediile Sanofi din Franța și Germania în cadrul investigației privind comportamentul companiei în acest sector, transmite Agerpres.

„Sanofi confirmă că reprezentanţi ai Comisiei Europene au efectuat percheziţii la sediile Sanofi din Franţa şi Germania în data de 29 septembrie 2025, în cadrul unui anchete cu privire la comportamentul firmei în sectorul vaccinurilor împotriva gripei sezoniere", a informat compania farmaceutică într-un comunicat de presă.

Sanofi a anunțat că va coopera deplin cu anchetatorii. Vaccinurile antigripale reprezintă o parte importantă a activității Sanofi, iar acestea sunt administrate pe scară largă în campaniile anuale de vaccinare, inclusiv cea care va începe în Franța pe 14 octombrie.

În trecut, Sanofi a mai fost amendată pentru practici anticoncurențiale, inclusiv recent în Franța pentru un contract legat de anticoagulantul Plavix, când a fost obligată să plătească daune de peste 150 de milioane de euro sistemului național de asigurări de sănătate.

Citește și
Echinacea
Echinacea – planta-minune de toamnă cu flori și beneficii pentru sănătate

Ancheta Comisiei Europene este în desfășurare și deschiderea acesteia nu înseamnă o culpă automată, companiile având dreptul să conteste constatările organismelor de reglementare.

Sursa: Agerpres

Etichete: Comisia Europeana, ancheta, vaccin antigripal, sanofi,

Dată publicare: 30-09-2025 19:39

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO De ce să mai fie în UFC? Cea mai atrăgătoare luptătoare din MMA câștigă o avere prin metode mai puțin ortodoxe
GALERIE FOTO De ce să mai fie în UFC? Cea mai atrăgătoare luptătoare din MMA câștigă o avere prin metode mai puțin ortodoxe
Citește și...
Coenzima Q10 - când este recomandată și ce beneficii aduce pentru sănătate
Stiri Sanatate
Coenzima Q10 - când este recomandată și ce beneficii aduce pentru sănătate

Coenzima Q10, cunoscută și sub denumirea de ubiquinonă, este o substanță naturală produsă de organismul uman, fiind prezentă și în compoziția anumitor alimente.

Echinacea – planta-minune de toamnă cu flori și beneficii pentru sănătate
Stiri Diverse
Echinacea – planta-minune de toamnă cu flori și beneficii pentru sănătate

Echinacea este o plantă de toamnă apreciată pentru florile sale decorative și proprietățile benefice asupra imunității și stării generale de sănătate.

Concedii medicale pe bandă rulantă la Primăria Sectorului 2: 1.000 zile într-o lună. Primarul amenință cu acțiuni în instanță
Stiri actuale
Concedii medicale pe bandă rulantă la Primăria Sectorului 2: 1.000 zile într-o lună. Primarul amenință cu acțiuni în instanță

Primăria Sectorului 2 a sesizat Colegiul Medicilor și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pentru că, într-o singură lună, angajații din subordine au cerut peste o mie de zile de concediu medical.

Angajați de la Casa de Sănătate Bacău, dați pe mâna DNA de șefii lor. Și-ar fi plătit anticipat bani pe concedii pentru 6 ani
Stiri Sociale
Angajați de la Casa de Sănătate Bacău, dați pe mâna DNA de șefii lor. Și-ar fi plătit anticipat bani pe concedii pentru 6 ani

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a sesizat Direcția Națională Anticorupție în cazul unor angajați ai sucursalei județene din Bacău. Aceștia și-au luat anticipat banii pe concedii de odihnă pentru 6 ani.

Experții în sănătate au dezvăluit ”secretul” supercentenarei din Spania. Cum a reușit Maria Branyas să trăiască 117 ani
Stiri Diverse
Experții în sănătate au dezvăluit ”secretul” supercentenarei din Spania. Cum a reușit Maria Branyas să trăiască 117 ani

Maria Branyas era cea mai în vârstă persoană din lume când a murit la 117 ani în Spania, în 2024, dar o analiză a genomului ei sugerează că vârsta ei biologică ar fi putut fi mult mai mică.

Recomandări
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale din România în 2024: ”Au fost folosite conturi şi firme din Rusia”
Stiri Politice
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale din România în 2024: ”Au fost folosite conturi şi firme din Rusia”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marți, că are ”mai multe elemente, şi de context şi specific”, referitoare la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, după ce a citit ”tot dosarul”. 

Situație fără precedent. Mii de jandarmi trebuie să dea înapoi o parte din salariile majorate greșit, după un calcul eronat
Stiri actuale
Situație fără precedent. Mii de jandarmi trebuie să dea înapoi o parte din salariile majorate greșit, după un calcul eronat

Situație fără precedent în Jandarmeria Capitalei. Aproape 3.000 de subofițeri și ofițeri au fost somați să restituie o parte din măririle de salarii, primite în primăvara anului trecut.

Viscol puternic la munte. Utilajele de deszăpezire nu făceau față condițiilor. Circulația a fost închisă pe Transalpina
Stiri actuale
Viscol puternic la munte. Utilajele de deszăpezire nu făceau față condițiilor. Circulația a fost închisă pe Transalpina

Valul de frig care traversează zilele acestea țara noastră se simte tot mai puternic. La munte este iarnă de-a binelea, cu viscol și strat serios de zăpadă. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 30 Septembrie 2025

48:19

Alt Text!
La Măruță
30 Septembrie 2025

01:31:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Septembrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28