Sanofi, vizată de o anchetă a Comisiei Europene pentru abuz de poziție dominantă pe piața vaccinurilor antigripale

Grupul farmaceutic francez Sanofi este vizat de o anchetă a Comisiei Europene pentru suspiciuni de abuz de poziție dominantă pe piața vaccinurilor antigripale.

Luni, 29 septembrie 2025, autoritățile europene au efectuat percheziții inopinate la sediile Sanofi din Franța și Germania în cadrul investigației privind comportamentul companiei în acest sector, transmite Agerpres.

„Sanofi confirmă că reprezentanţi ai Comisiei Europene au efectuat percheziţii la sediile Sanofi din Franţa şi Germania în data de 29 septembrie 2025, în cadrul unui anchete cu privire la comportamentul firmei în sectorul vaccinurilor împotriva gripei sezoniere", a informat compania farmaceutică într-un comunicat de presă.

Sanofi a anunțat că va coopera deplin cu anchetatorii. Vaccinurile antigripale reprezintă o parte importantă a activității Sanofi, iar acestea sunt administrate pe scară largă în campaniile anuale de vaccinare, inclusiv cea care va începe în Franța pe 14 octombrie.

În trecut, Sanofi a mai fost amendată pentru practici anticoncurențiale, inclusiv recent în Franța pentru un contract legat de anticoagulantul Plavix, când a fost obligată să plătească daune de peste 150 de milioane de euro sistemului național de asigurări de sănătate.

Ancheta Comisiei Europene este în desfășurare și deschiderea acesteia nu înseamnă o culpă automată, companiile având dreptul să conteste constatările organismelor de reglementare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













