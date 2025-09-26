Concedii medicale pe bandă rulantă la Primăria Sectorului 2: 1.000 zile într-o lună. Primarul amenință cu acțiuni în instanță

26-09-2025 | 19:29
Primăria Sectorului 2 a sesizat Colegiul Medicilor și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pentru că, într-o singură lună, angajații din subordine au cerut peste o mie de zile de concediu medical.

autor
Liliana Curea,  Valentina Neagu

Primarul spune că multe solicitări au venit după ce a anunțat că instituția va fi reorganizată. Iar cei de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate susțin că, aproape săptămânal, au sesizări de la companii sau instituții publice pentru verificarea numeroaselor concedii medicale luate de angajați.

Conform Primăriei Sectorului 2, doar în luna iulie, 78 de angajați au avut 113 concedii medicale, care au însumat peste 1.100 de zile – cu 50% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut. Cei mai mulți lucrători care ar fi avut nevoie de medical provin din Poliția Locală și Administrația Domeniului Public, instituții vizate de reorganizare.

Rareș Hopincă, primar Sector 2: „S-ar putea ca parte dintre aceste concedii să fie pentru a conserva o stare de fapt anterioară reorganizării. În speță, dacă un șef a trebuit să treacă pe execuție în urma reorganizării, intrând în concediu medical își conservă veniturile și poziția până când iese din acel concediu medical. Motive medicale diverse: afecțiuni ale coloanei, afecțiuni biliare, afecțiuni gastrice, cardiace.”

Edilul spune că, dacă zilele de concediu medical sunt nejustificate, se va îndrepta în justiție pentru recuperarea banilor – 250.000 de lei. În urma reorganizării, în luna iunie au fost reduse aproape 200 de posturi, iar primăria a economisit 20 de milioane de lei.

De altfel, potrivit reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, tot mai multe instituții cer verificarea numeroaselor concedii medicale luate de angajați. Iar medicii care au dat prea ușor concedii au primit amenzi și avertismente.

Dr. Horațiu Moldovan, președintele CNAS: „Prioritizăm acțiunile de control pe aceste spețe legate de concedii. Nu este o simplă hârtie, ci este un document purtător de bani, care implică niște cheltuieli, și este vorba și despre etică, pentru că cineva plătește pentru concediile respective – respectiv plătesc cei care lucrează.”

La nivel național, concediile medicale acordate într-un an costă aproximativ 6 miliarde de lei, ceea ce înseamnă cam 10% din bugetul Casei. Modificările legislative – precum plata mai mică pentru anumite situații medicale – au redus numărul scutirilor medicale cu 20%.

Dată publicare: 26-09-2025 19:15

