Echinacea – planta-minune de toamnă cu flori și beneficii pentru sănătate

Echinacea este o plantă de toamnă apreciată pentru florile sale decorative și proprietățile benefice asupra imunității și stării generale de sănătate.

Echinacea face parte din familia margaretelor și este o plantă perenă populară pentru florile sale de vară.

Află cum să o plantezi corect și mai sfaturi importante de îngrijire a acestei plante.

Echinacea - descriere

Echinacea este o floare sălbatică populară, originară din estul și centrul Statelor Unite. Florile înfloresc din mijlocul verii până la primul îngheț al toamnei. Plantele de echinacea sunt ideale pentru o pajiște cu flori sălbatice care atrage fluturi și albine sau pot fi folosite ca flori tăiate într-o vază.

Echinacea este o plantă erbacee din familia asterelor (Asteraceae), care include plante precum floarea-soarelui, margareta și asterul. Este o plantă ușor de îngrijit, rezistă la perioade scurte de secetă și crește între 60 și 100 de centimetri înălțime. Specia de bază este Echinacea purpurea, denumită astfel datorită petalelor sale de culoare violet.

Astăzi, datorită proceselor de hibridare, există mult mai multă varietate în ceea ce privește culoarea, forma și tipul florilor, de la galben pal la violet, somon, alb, portocaliu sau verde, cu varietăți cu flori simple sau duble.

Echinacea înflorește din iulie până în septembrie, iar perioada de înflorire durează aproximativ 6-8 săptămâni. Echinacea arată foarte bine într-o vază și poate fi chiar uscată. Această floare contribuie, de asemenea, la biodiversitate, emanând un parfum asemănător mierii care atrage albine, fluturi și alte insecte.

Plantare

Echinacea preferă soarele direct și solul bine drenat; sunt plante rezistente la secetă. Afână solul la o adâncime de 30–38 cm și amestecă compost sau gunoi de grajd bine descompus. (Aceste plante tolerează și solurile mai sărace, dar rezultatele pot varia.)

Când se plantează

Dacă sunt cumpărate din pepinieră (cea mai frecventă variantă), plantele se pun în grădină când sunt mici și urmează să dezvolte flori, adică primăvara sau la începutul verii.

Semințele pot fi semănate în interior cu 8–10 săptămâni înainte de ultimul îngheț de primăvară sau direct afară, când solul s-a încălzit la cel puțin 18°C. (Plantele crescute din semințe nu înfloresc, de obicei, decât după 2–3 ani.)

Cum se plantează

Sapă o groapă de aproximativ două ori diametrul ghiveciului. Așează planta astfel încât balotul de rădăcini să fie la nivelul suprafeței solului.

Umple până la partea superioară a balotului. Lasă 30–90 cm între plante, în funcție de mărimea la maturitate. Udă bine.

Întinde un strat subțire de compost, apoi mulci, la suprafața solului pentru a menține umezeala și a împiedica apariția buruienilor.

Specii de Echinacea

Există mai multe specii de Echinacea, fiecare cu caracteristici proprii. Planta este adesea diferențiată după culoare (ex. „echinacea roșie”, „echinacea albă” sau „echinacea galbenă”), însă aceste denumiri nu reprezintă specii oficiale. Iată cele mai comune specii de Echinacea:

Echinacea purpurea: este cea mai cunoscută specie de echinacea. Se recunoaște după florile mari și centrul distinctiv, portocaliu-maro. Petalele sunt lanceolate și ușor căzute. Inițial de culoare violet, astăzi această specie include varietăți de culori de la mov și roz până la roșu, alb și galben.

Echinacea angustifolia: are flori mai mici decât Echinacea purpurea. Florile sunt adesea roz sau violet și au un centru maro distinctiv. Petalele sunt înguste și, de obicei, ceva mai drepte decât la Echinacea purpurea.

Echinacea pallida: are petale mai lungi și mai înguste, de obicei roz-pal, dispuse ceva mai rar. Prezintă un centru distinctiv roșcat-maro.

Echinacea tennesseensis: are flori portocaliu-roz. Petalele sunt mai late și mai apropiate între ele decât la alte specii. Crește mai aproape de sol (aproximativ 60 cm înălțime), în timp ce celelalte specii pot atinge 80–90 cm.

Îngrijire

Cunoscută pentru utilizarea sa în medicina pe bază de plante, această plantă perenă erbacee are flori asemănătoare margaretelor, cu un con central. Este ușor de cultivat, deoarece tolerează majoritatea tipurilor de sol (cu excepția celor foarte uscate).

Echinacea purpurea, cunoscută și sub numele de echinacea purpurie, are flori roz și un con mare, portocaliu-maro, în centru. Este ideală pentru plantare în grupuri, spre mijlocul sau partea din spate a unui strat.

Este rezistentă la condiții meteorologice nefavorabile și nu necesită sprijin. Florile rezistă mult timp, sunt excelente pentru tăiere și extrem de atractive pentru polenizatori. Există numeroși hibrizi de Echinacea purpurea, care diferă prin înălțime, culoarea florilor și dimensiunea conului. Printre aceștia se numără varietatea mai scundă, roz închis, ‘Magnus’, și varietatea scundă, roz pal, ‘Mistra’.

Cultivă Echinacea purpurea în sol bine drenat și în plin soare. Îndepărtează florile ofilite pentru a încuraja apariția altora noi, dar, toamna, lasă tijele cu semințe pentru păsări. Taie-le primăvara următoare, când apare noul frunziș.

Aplică un strat de mulci cu gunoi de grajd bine descompus sau compost toamna. Desparte tufele îndesite toamna sau primăvara.

Aceste plante perene ușor de îngrijit au nevoie doar de elementele de bază: udare regulată de aproximativ 2,5 cm pe săptămână, un strat subțire de compost adăugat primăvara și tăiere toamna (opțional, dacă preferi să lași tijele cu semințe).

Îndepărtarea florilor ofilite și tunderea: Nu este necesar să îndepărtezi florile trecute, deoarece multe echinacee înfloresc continuu și fără această intervenție. Lăsarea florilor uscate adaugă interes vizual iarna și oferă semințe pentru păsări. Plantele pot fi tăiate până la sol toamna sau primăvara, dar se recomandă să lași 30–60 cm de tulpină.

Udare: Udă regulat, dar lasă solul să se usuce ușor între udări. Echinacea tolerează seceta, dar se dezvoltă cel mai bine în sol cu umiditate medie. Are nevoie de cel puțin 2,5 cm de apă pe săptămână.

Divizare: Desparte tufele aglomerate la aproximativ fiecare 4 ani.

Autoînsămânțare: Dacă florile trecute sunt lăsate pe plantă, aceasta se va autoînsămânța cu efort minim. Îndepărtarea florilor ajută la control dacă se răspândesc prea mult. O variantă de compromis este colectarea semințelor și plantarea lor în locuri selectate în sezonul următor.

Echinacea în ghiveci - îngrijire

Echinacea este adesea plantată direct în grădină ca plantă perenă rezistentă. Totuși, poate fi cultivată și în ghivece, atât timp cât recipientul este suficient de mare pentru a acomoda rădăcina pivotantă.

• Folosește ghivece de 8–12 litri sau mai mari, prevăzute cu găuri de drenaj. Așază pietriș pe fundul ghiveciului pentru drenaj.

• Umple ghiveciul pe jumătate cu pământ pentru flori și tasează ușor.

• Plantează sistemul radicular la 2–3 cm sub marginea ghiveciului, răsfirând bine rădăcinile.

• Completează treptat cu pământ până la nivelul superior al bilei radiculare, apoi presează ușor.

• Udă abundent la nivelul solului atunci când acesta este uscat la atingere.

Îngrijirea echinaceei în ghiveci

După ce ai plantat cu succes rădăcinile în ghiveci, este important să îngrijești plantele de echinacea, chiar și după ce au terminat perioada de înflorire, pentru a stimula înflorirea în sezonul următor. Sfaturi utile:

• Fertilizează la câteva săptămâni folosind un îngrășământ solubil în apă de tip 10-10-10.

• Pentru o înflorire prelungită, taie florile ofilite cât mai aproape de bază. Când creșterea încetinește toamna, scurtează plantele până la nivelul solului pentru a rezista iernii.

• Mută ghiveciul într-un loc răcoros (4–10°C), cu lumină redusă sau semiumbră.

• Verifică solul la fiecare 2–3 săptămâni și udă ușor atunci când primii 7–8 cm de la suprafață sunt uscați.

• Primăvara, când apar noile frunze, mută ghiveciul într-un loc mai luminos și mai cald (15–21°C) pentru a pregăti planta pentru perioada de creștere în aer liber.

• Evită udarea frunzelor de sus, deoarece poate favoriza apariția bolilor fungice. Udă doar la nivelul solului.

• Dacă apar afide sau alți dăunători, folosește săpun insecticid sau o soluție pe bază de ulei de neem.

• La fiecare 3–4 ani, primăvara, după apariția noilor lăstari, împarte și replantează tufele de echinacea.

