Experții în sănătate au dezvăluit ”secretul” supercentenarei din Spania. Cum a reușit Maria Branyas să trăiască 117 ani

26-09-2025 | 16:54
Maria Branyas Morera
Guinness World Records

Maria Branyas era cea mai în vârstă persoană din lume când a murit la 117 ani în Spania, în 2024, dar o analiză a genomului ei sugerează că vârsta ei biologică ar fi putut fi mult mai mică.

Cristian Matei

Experții în sănătate și publicul larg sunt de mult timp fascinați de supercentenari – cei care trăiesc până la cel puțin 110 ani – și de ceea ce longevitatea lor ne dezvăluie despre secretele îmbătrânirii în condiții bune.

Înainte de a muri în august 2024, Branyas a acceptat să ajute un grup de oameni de știință spanioli să afle răspunsul.

Când avea 116 ani, aceștia i-au recoltat probe de sânge, salivă, urină și fecale, pentru a-i analiza genetica și microbiomul și pentru a compara rezultatele cu cele ale unor grupuri mai mari de persoane de vârstă similară.

Maria Branyas prezenta biomarkeri ai vârstei foarte înaintate, inclusiv telomere scurtate – care indică îmbătrânirea celulară – precum și un tip de celule B cunoscute pentru acumularea odată cu vârsta și hematopoieza clonală, o altă afecțiune legată de vârstă, notează Euronews.

Citește și
Dieta mediteraneana
Dieta mediteraneană. Cum funcționează și care sunt secretele uneia dintre cele mai sănătoase cure de slăbire din lume

Cu toate acestea, ea avea și un nivel scăzut de inflamație, o sănătate intestinală „întinerită” și un epigenom tânăr, sau modificări ale modului în care genele sunt exprimate fără a afecta ADN-ul nostru real.

Branyas, pe care cercetătorii au numit-o „o persoană excepțională”, avea și variații neobișnuite în codul său genetic, care păreau să o protejeze împotriva problemelor de sănătate comune, inclusiv boli de inimă, diabet și neurodegenerare, care sunt legate de bolile Alzheimer și Parkinson.

Descoperirile oferă ”o nouă perspectivă asupra biologiei îmbătrânirii umane, sugerând biomarkeri pentru o îmbătrânire sănătoasă și strategii potențiale pentru creșterea speranței de viață”, potrivit cercetătorilor, care și-au publicat descoperirile în revista Cell Reports Medicine.

Deși genetica lui Branyas pare să fi jucat un rol major în longevitatea ei, cercetătorii au încercat, de asemenea, să identifice care dintre obiceiurile sale de viață ar fi putut contribui la acest lucru.

Ce stil de viață a avut ”supercentenara”

Supercentenara consuma aproximativ trei iaurturi pe zi, au spus ei, ceea ce ar fi putut contribui la sănătatea intestinului și la greutatea corporală. Ea urma în principal o dietă mediteraneană, avea obiceiuri bune de somn, era activă fizic și avea o sănătate mentală bună în general.

Branyas avea, de asemenea, o viață socială activă și hobby-uri regulate, cum ar fi cititul, cântatul la pian și îngrijirea grădinii – cu alte cuvinte, o viață echilibrată.

Toate aceste descoperiri ilustrează modul în care îmbătrânirea și boala pot, în anumite condiții, să devină decuplate”, au spus cercetătorii, „contrazicând percepția comună că acestea sunt indisolubil legate”.

Sursa: Euronews

Dată publicare: 26-09-2025 16:35

