Românii, puși să plătească pentru dreptul lor legal la a doua opinie medicală

Pacienţii nemulţumiţi de diagnosticul primit au dreptul la o a doua opinie medicală.

Accesul la acest serviciu ar trebui să fie gratuit, dar pentru că de 16 ani legea prin care a fost introdus acest drept nu a primit norme de aplicare, el poate fi obţinut doar contra cost în cabinetele private.

Ministerul Sănătăţii promite însă că va schimba situaţia în viitorul apropiat.

O tânără din Iaşi a mers la un medic specialist ca să îşi trateze mai multe leziuni apărute pe piele, dar pentru nu că a fost mulţumită de diagnostic a vrut să afle şi opinia unui alt doctor. A trebuit să plătească însă pentru al doilea consult - pentru că medicul de familie nu i-a mai putut elibera încă un bilet de trimitere.

Pacient: "Primul specialist a pus un diagnostic de urticare. Leziunile apăreau şi dispăreau şi atunci am considerat că trebuie să mai caut. Am găsit la clinica privată serviciul second opinion. Din păcate, destul de costisitor."

În România, dreptul pacienţilor la a doua opinie medicală este stabilit pintr-o lege veche de 16 ani: ART.11 Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.

Doctorii spun că acest serviciu ar trebui să fie gratuit în sistemul public de sănătate. Însă pacienţii plătesc pentru că nu pot primi încă un bilet de trimitere la medicul specialist pentru acelaşi diagnostic decât dacă starea lor de sănătate se înrăutăţeşte ori dacă trece mai mult timp.

Liviu Oprea, preşedintele Colegiului Medicilor, Iaşi: "Dacă vorbim de o boală cronică, cum este cazul celor mai multe trimiteri din sistem, acolo vorbim de trei luni."

Radu Țibichi, directo CJAS Iași: "Dacă pacientul nu are un diagnostic grav şi medicul de familie nu mai poate elibera imediat trimitere, ce face pacientul? Pacientul se adresează oricărui furnizor de servicii medicale pentru serviicii la cerere că sunt tarifate distinct."

Ministerul Sănătăţii recunoaşte că deşi dreptul pacienţilor la o a doua opinie medicală este prevăzut de lege, românii nu au acces gratuit la acest serviciu. Promite însă că vrea să schimbe situaţia.

Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii: "Conceptul este definit, dar nu există încă metodologia de aplicare. Odată cu nou contract pe care spitalele şi medicii de familie îl vor semna cu casa de sănătate vom defini prin norme şi acest concept de a doua opinie pentru că el este definit în lege dar încă e greu de aplicat."

Până când cei responsabili vor rezolva problema, în cabinetele medicale private cei care sunt nemulţumiţi de diagnosticul pus de primul specialist pot plăti până la 400 de lei.

Celina Stafie, medic primar: "Este o creştere a celor care cer second opinion în sistemul privat. Pacientul nu vine neapărat să ceară, spune nu sunt mulţumit de... "

Pe de altă parte, în Franţa - de pildă - a doua opinie medicală este un serviciu inclus în pachetul de bază al asiguraţilor iar în Marea Britanie - chiar şi medicii de familie lucrează în echipa - pentru a fi cel puţin două opinii când pun un diagnostic.