România datorează spitalelor din străinătate 218 de milioane euro pentru serviciile medicale pe care pacienții le-au primit

Este vorba despre tratamente acordate prin formularele decontate prin casa de asigurări ori prin cardul european de sănătate.

În urmă cu 6 ani Andi a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer. Medicii care îl tratează au ajuns la concluzia că are nevoie de o intervenție laparoscopică la ficat, iar procedura nu se putea face la noi în țară în timp util și în condiții de siguranță pentru el. Așa că i-au recomandat să meargă în străinătate. Andi a plecat în Germania, iar operația a fost decontată prin formularul S2.



Andi Cârlan: ''Din cauza felului în care este cancerul pe care eu îl am, pentru că este agresiv, riscul de recidivă era foarte mare și atunci recomandarea era ca operația să fie făcută laparoscopic, pentru că este mai ușor și recuperarea este mult mai bună pentru pacient. Cea mai dificilă parte a fost să obținm un raport medical de la un medic care să recunoască faptul că eu am nevoie de acea intervenție în afara țării''.



Formularul S2 se acordă în cazul în care tratamentul sau intervenția se află în pachetul de servicii de bază, dar pacientul nu poate benficia în termen util, având în vedere starea de sănătate şi evoluţia bolii.

'Pacientul trebuie să depună la Casa de Asigurări de Sănătate un dosar cu mai multe documente. Este foarte important recomandarea medicală pentru efectuarea tratamentului. Acest raport trebuie făcut de un medic aflat în contract cu casa și să precizeze explicit și argumentat motivul pentru care serviciul medical nu poate fi acordat într-un interval de timp rezonabil în nicio unitate sanitară din România.

Ultima statistică a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate arată că într-un singur an 720 de pacienți români au accesat formularul S2 și au beneficiat de îngrijiri medicale în alte state din Uniunea Europeană. Cei mai mulți au plecat pentru boli ale aparatului circulator. Urmează bolnavii de cancer și copiii cu diferite malformații.

Pe lângă formularul S2, românii mai pot beneficia de servicii medicale în străinătate prin formularul S1, dar și prin cardul european de sănătate. La finalul lui octombrie 2024, datoria către spitalele din afară, pentru toate aceste servicii, trecea de 218 milioane de euro. Cei mai mulți bani trebuie să-i plătim către Germania, Spania, Austria, Franța și Italia.



Cristina Călinoiu, purtător de cuvânt CNAS: ''De când se primește factura, termenul de plată este de 18 luni. În situația în care este contestată se mai adaugă 18 luni. S-au făcut eforturi și plăți majore la finalul anului trecut tocmai pentru a se evita ca pacienții să nu beneficieze de tratamentul de care au nevoie''.



Pacienții care au nevoie de anumite intervenții medicale sau tratamente care nu se fac în România pot solicitata plecarea în străinătate conform Ordinului 50, iar serviciile medicale sunt achitate de la Ministerul Sănătății prin Direcțiile de Sănătate Publică.



