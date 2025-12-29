Mai mulți români vor putea beneficia gratuit de servicii stomatologice. Crește finanțarea pentru cabinetele de stat

Stiri Sanatate
29-12-2025 | 21:26
Se schimbă legislația după moartea unei fetițe de 2 ani într-o clinică stomatologică din București. Intervențiile sub anestezie generală vor putea fi realizate în spitalele de stat și vor fi decontate printr-un program finanțat de Ministerul Sănătății.

autor
Liliana Curea

Se vor da bani pentru materialele necesare tratamentelor, și pentru aparatura medicală.

Aproximativ 60 de spitale de stat din toată țara au cabinete stomatologice. Dar din lipsa banilor, în fiecare dintre ele sunt îngrijiți prea puțini pacienți.

Corespondent PROTV: În cabinetul stomatologic al Institutului Marius Nasta din Capitală sunt tratați cel mult 30 de pacienţi în fiecare lună. Vorbim de oameni care se programează prin ambulatoriu sau de pacienți internați în secțiile spitalului. O finanțare mai mare de la stat ar însemna automat mai multe persoane care să beneficieze gratuit de servicii stomatologice".

Dr. Dragoș Zaharia, directorul medical al Institutului Marius Nasta: „Se pot trata diverse carii, se pot pune plombe, se poate face detartraj, tratamente de canal sau infecții radiculare. Există decontare prin CNAS în limita unui plafon. În ultimele luni a fost în jur de 4.800 de lei pe lună, insuficient pentru numărul de pacienți pe care ar putea să-l deservească acest cabinet"

Alexandru Rogobete
Ministrul Sănătății vrea ca intervențiile stomatologice cu anestezie generală să poată fi făcute la stat

Prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, statul decontează 9.000 de lei pe lună pentru un stomatolog din mediu rural și 6.000 pentru unul de la oraș. Spitalul trebuie să plătească însă pentru aparatură, consumabile și medicamente.

Ministerul Sănătății va aloca bani printr-un program nou de acțiuni prioritare, așa cum se întâmplă de pildă pentru bolnavii cu infarct sau AVC. Modificarea legislației va permite ca procedurile care implică sedare profundă sau anestezie generală să fie decontate pe fișe de spitalizare de zi în spitale.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Se înființează pentru prima dată un mecanism, un program de finanțare pentru intervențiile stomatologice, cu sau fără anestezie generală, atât pentru adulți, cât și pentru copii. Ministerul Sănătății finanțează direct spitalele publice care au cabinete sau care vor să înființeze cabinete de stomatologie în regim ambulatoriu sau în regim de spitalizare de zi".

În prima etapă se vor aloca 15 milioane de lei, iar banii vor veni după aprobarea bugetului pe 2026. Pentru a beneficia de finanțare, spitalele trebuie să trimită o solicitare la Ministerul Sănătății. Ordinul care prevede aceste schimbări este în transparență decizională.

Sursa: Pro TV

Etichete: ministerul sanatatii, stomatologie, anestezie, spitale,

Dată publicare: 29-12-2025 19:55

Clinica stomatologică din București unde a murit o fetiță de 2 ani a fost închisă. Șirul de nereguli care au dus la tragedie
Stiri actuale
Clinica stomatologică din București unde a murit o fetiță de 2 ani a fost închisă. Șirul de nereguli care au dus la tragedie

Clinca stomatologică în care a murit Sara, o fetiță de 2 ani, a fost închisă. Raportul Inspecției Sanitare de Stat din Ministerul Sănătății a fost transmis procurorilor.

Ministrul Sănătății vrea ca intervențiile stomatologice cu anestezie generală să poată fi făcute la stat
Stiri Sanatate
Ministrul Sănătății vrea ca intervențiile stomatologice cu anestezie generală să poată fi făcute la stat

Ministrul Sănătății vrea să schimbe legea după ce Sara, o fetiță de doi ani, a murit la o clinică stomatologică din București.

Un bărbat din Bistrița ar fi agresat doi copii de 11 ani și i-a băgat cu forța într-o mașină. Minorii au sărit din vehicul
Stiri actuale
Un bărbat din Bistrița ar fi agresat doi copii de 11 ani și i-a băgat cu forța într-o mașină. Minorii au sărit din vehicul

Scene revoltătoare într-un parc din Bistrița! Pentru o jucărie, doi copii de 11 ani au fost agresați și urcați cu forța într-o mașină de către un individ de 33 de ani. După câteva sute de metri, cei doi au reușit să sară din mers, spun anchetatorii.

Un bărbat a rămas agăţat de un gard în timp ce era urmărit de poliţişti, în Buzău. A fost dat jos de pompieri
Stiri actuale
Un bărbat a rămas agăţat de un gard în timp ce era urmărit de poliţişti, în Buzău. A fost dat jos de pompieri

Un bărbat a necesitat sprijin din partea pompierilor după ce a rămas agăţat într-un gard pe care a vrut să îl sară în timp ce era urmărit de poliţiştii locali pentru că ar fi deranjat liniştea într-un cartier din municipiul Buzău.

Momentul în care gardienii prind o pisică cu droguri lipite de corp în timp ce încerca să sară gardul unei închisori. VIDEO
Stiri Diverse
Momentul în care gardienii prind o pisică cu droguri lipite de corp în timp ce încerca să sară gardul unei închisori. VIDEO

Gardienii din Costa Rica au interceptat o livrare neobișnuită de droguri către o închisoare, reușind să prindă o pisică în timp ce sărea gardul exterior, noaptea, cu marijuana și alte substanțe interzise lipite de corp.

Recomandări
În ce condiții poate fi încheiat mandatul unui judecător CCR care boicotează votul. „Nu au dreptul să se abțină”
Stiri Politice
În ce condiții poate fi încheiat mandatul unui judecător CCR care boicotează votul. „Nu au dreptul să se abțină”

Pentru a treia oară, Curtea Constituțională amână soluția pentru proiectul pensiilor magistraților, după ce patru judecători, toți propuși de PSD, nu s-au prezentat la ședință.  

Previziuni economice pentru 2026. Economia crește încet, dar sigur. România poate bifa un record de fonduri europene atrase
Stiri Economice
Previziuni economice pentru 2026. Economia crește încet, dar sigur. România poate bifa un record de fonduri europene atrase

Economia pornește anul într-un ritm temperat, iar managerii din toate domeniile rămân prudenți în primele luni. Cum costurile sunt tot mari, angajările au fost amânate pentru moment.  

Rusia susține că Ucraina a atacat una dintre reședințele lui Putin. „Schimbăm poziția de negociere”. Reacția Kievului
Stiri externe
Rusia susține că Ucraina a atacat una dintre reședințele lui Putin. „Schimbăm poziția de negociere”. Reacția Kievului

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni că Ucraina a încercat să atace reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod.

