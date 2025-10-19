Rezistența bacteriilor la antibiotice crește alarmant în lume. România ocupă un loc fruntaș la consumul medicamentelor

Stiri Sanatate
19-10-2025 | 19:44
×
Codul embed a fost copiat

La nivel mondial, una din șase infecții bacteriene e rezistentă la tratamentul administrat, arată cel mai nou raport al Organizației Mondiale a Sănătății. Cifrele ne spun că rezistența la antibiotice a crescut în ultimii ani într-un ritm alarmant.

autor
Doina Plăcintă,  Gina Obrejan

Epidemiologii cred că de vină ar fi automedicația și graba unor medici de a prescrie antibiotice. Iar țara noastră ocupă un loc fruntaș la consumul acestor pastile.

Antibioticele obișnuite, precum penicilina sau ciprofloxacina, au devenit în ultimii ani cu aproximativ 40% mai puțin eficiente, arată datele Organizației Mondiale a Sănătății.

Cercetătorii au analizat 23 de milioane de probe colectate din 104 țări, în 2023, și au testat rezistența la 22 de antibiotice folosite pentru tratarea celor mai frecvente afecțiuni: infecții urinare, de sânge sau gastro-intestinale.

Bărbat:Românii îl iau pentru orice, iau prea ușor, îl aude pe cineva că ăla „mi-a făcut bine”, „imediat mă duc și iau și eu”.”

Citește și
infectie
Tratament revoluționar împotriva infecțiilor nosocomiale. Virusuri care mănâncă superbacteriile ucigașe

Simona Căbulea, medic primar epidemiolog:Se poate ajunge la o durată de spitalizare mai crescută, la costuri mari ale tratamentelor antibiotice, la creșterea rezistenței, cum ziceam, la antibiotice.”

Îngrijorător este faptul că inclusiv în cazul copiilor a crescut consumul de antibiotice.

Când se dau antibiotice

Carmen Costache, specialist în microbiologie:Când are febră îi dai un antitermic, nu-i dai un antibiotic; când are dureri, îi dai un analgezic, nu-i dai un antibiotic. Antibiotic îi dai în momentul în care este dovedită ideologia bacteriană a unei infecții. „Mai bine să mă păzesc și medicului prescriptor, dar și pacientul solicită: domnul doctor, nu se poate să sufăr?”.”

Deși farmaciile nu pot elibera antibiotice fără prescripție medicală, unii pacienți recunosc că își încearcă norocul.

Bărbat:Îi mai spui: „Vedeți, nu pot să ajung la doctor, că trebuie să merg la job.””

Ioana Mătescu, reprezentant Colegiul Farmaciștilor:Ceea ce poate farmacistul să facă este să apeleze și să elibereze pacientului o doză de urgență, și aici există niște ghiduri foarte clare, aprobate de Ministerul Sănătății.”

Alexandru Rafila atrage atenția asupra consumului excesiv

Alexandru Rafila, fost membru în Comitetul Executiv al OMS: „Consumul de antibiotice a fost o problemă în România de mulți ani, și într-adevăr, câteodată eram pe locul 2, câteodată pe locul 3 sau 4. Și ocupă un loc fruntaș în ceea ce privește bacteriile care produc infecții invazive, adică infecții care pun viața în pericol și bacterii multi-rezistente la antibiotice.”

Dacă fenomenul nu va fi stopat, se estimează că până în 2050, 10 milioane de persoane ar putea muri în fiecare an din cauza infecțiilor rezistente la aceste medicamente.

Sursa: Pro TV

Etichete: medicamente, antibiotice, farmacie, microbi,

Dată publicare: 19-10-2025 19:42

Articol recomandat de sport.ro
ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 €. Alte 8 cluburi, somate să plătească
ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 €. Alte 8 cluburi, somate să plătească
Citește și...
Ce este rezistența la antibiotice și cum ne afectează sănătatea pe termen lung. România, lider european la consum
Doctor de bine
Ce este rezistența la antibiotice și cum ne afectează sănătatea pe termen lung. România, lider european la consum

Ce înseamnă rezistență la antibiotice. Dacă luăm antibiotice într-o infecție bacteriană, nu vom învinge infecția. Și nu doar atât. Vom lăsa bacteriile rele, care ne-au infectat, să se multiplice și mai mult.

Tratament revoluționar împotriva infecțiilor nosocomiale. Virusuri care mănâncă superbacteriile ucigașe
Stiri Sanatate
Tratament revoluționar împotriva infecțiilor nosocomiale. Virusuri care mănâncă superbacteriile ucigașe

Oamenii de ştiinţă au dezvoltat o nouă formă de tratament care ar putea revoluţiona lupta împotriva bacteriilor rezistente la antibiotice, un cocktail de virusuri creat pentru tratarea infecţiilor rezistente la tratamentele standard.

Cercetătorii australieni au dezvoltat un cocktail viral dedicat spitalelor, pentru a combate superbacteriile
Stiri Stiinta
Cercetătorii australieni au dezvoltat un cocktail viral dedicat spitalelor, pentru a combate superbacteriile

Oamenii de știință australieni au creat un cocktail viral capabil să combată infecțiile rezistente la antibiotice, oferind speranță împotriva superbacteriilor, potrivit agenției Xinhua.

Recomandări
Detaliu extrem de important oferit de un fost locatar al blocului spulberat din Rahova. Unde s-ar fi produs a doua explozie
Stiri actuale
Detaliu extrem de important oferit de un fost locatar al blocului spulberat din Rahova. Unde s-ar fi produs a doua explozie

Au trecut două zile de la deflagrația din Calea Rahovei, dar răspunsurile privind responsabilitatea pentru explozia devastatoare întârzie să apară.

Iașiul, în topul celor mai dinamice economii urbane din Europa. Bucureștiul, lider regional în atragerea investițiilor
Stiri Economice
Iașiul, în topul celor mai dinamice economii urbane din Europa. Bucureștiul, lider regional în atragerea investițiilor

Bucureștiul și Iașiul se numără printre orașele din Europa cu cea mai semnificativă creștere, după cum arată un studiu recent al Oxford Economics.

Sondaj CURS: Bucureștenii nu vor alegeri prea curând și resping ideea unui candidat comun al coaliției
Stiri Politice
Sondaj CURS: Bucureștenii nu vor alegeri prea curând și resping ideea unui candidat comun al coaliției

Majoritatea bucureștenilor preferă amânarea alegerilor pentru Primăria Capitalei până în 2026, în timp ce intențiile de vot arată o competiție între PSD, USR și PNL, arată un sondaj CURS.

Top citite
1 fumat terasa
Shutterstock
Doctor de bine
Fumatul, la fel de nociv ca diabetul pentru rinichi. Nicotina distruge celulele și vasele de sânge
2 hipertensiune arteriala
Shutterstock
Doctor de bine
Cum ajunge creierul să creadă că tensiunea e prea mică. Unul din doi români suferă de hipertensiune
3 alergat miscare sport
StirilePROTV
Doctor de bine
Legătura surprinzătoare dintre tensiunea arterială și ficat, Cum ajută mișcarea zilnică
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Romania, te iubesc!
Rezervații pentru combinații

44:33

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 20

44:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 19 Octombrie 2025

02:05:02

Alt Text!
iBani
iBani - 19 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28