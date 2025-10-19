Rezistența bacteriilor la antibiotice crește alarmant în lume. România ocupă un loc fruntaș la consumul medicamentelor

La nivel mondial, una din șase infecții bacteriene e rezistentă la tratamentul administrat, arată cel mai nou raport al Organizației Mondiale a Sănătății. Cifrele ne spun că rezistența la antibiotice a crescut în ultimii ani într-un ritm alarmant.

Epidemiologii cred că de vină ar fi automedicația și graba unor medici de a prescrie antibiotice. Iar țara noastră ocupă un loc fruntaș la consumul acestor pastile.

Antibioticele obișnuite, precum penicilina sau ciprofloxacina, au devenit în ultimii ani cu aproximativ 40% mai puțin eficiente, arată datele Organizației Mondiale a Sănătății.

Cercetătorii au analizat 23 de milioane de probe colectate din 104 țări, în 2023, și au testat rezistența la 22 de antibiotice folosite pentru tratarea celor mai frecvente afecțiuni: infecții urinare, de sânge sau gastro-intestinale.

Bărbat: „Românii îl iau pentru orice, iau prea ușor, îl aude pe cineva că ăla „mi-a făcut bine”, „imediat mă duc și iau și eu”.”

Simona Căbulea, medic primar epidemiolog: „Se poate ajunge la o durată de spitalizare mai crescută, la costuri mari ale tratamentelor antibiotice, la creșterea rezistenței, cum ziceam, la antibiotice.”

Îngrijorător este faptul că inclusiv în cazul copiilor a crescut consumul de antibiotice.

Când se dau antibiotice

Carmen Costache, specialist în microbiologie: „Când are febră îi dai un antitermic, nu-i dai un antibiotic; când are dureri, îi dai un analgezic, nu-i dai un antibiotic. Antibiotic îi dai în momentul în care este dovedită ideologia bacteriană a unei infecții. „Mai bine să mă păzesc și medicului prescriptor, dar și pacientul solicită: domnul doctor, nu se poate să sufăr?”.”

Deși farmaciile nu pot elibera antibiotice fără prescripție medicală, unii pacienți recunosc că își încearcă norocul.

Bărbat: „Îi mai spui: „Vedeți, nu pot să ajung la doctor, că trebuie să merg la job.””

Ioana Mătescu, reprezentant Colegiul Farmaciștilor: „Ceea ce poate farmacistul să facă este să apeleze și să elibereze pacientului o doză de urgență, și aici există niște ghiduri foarte clare, aprobate de Ministerul Sănătății.”

Alexandru Rafila atrage atenția asupra consumului excesiv

Alexandru Rafila, fost membru în Comitetul Executiv al OMS: „Consumul de antibiotice a fost o problemă în România de mulți ani, și într-adevăr, câteodată eram pe locul 2, câteodată pe locul 3 sau 4. Și ocupă un loc fruntaș în ceea ce privește bacteriile care produc infecții invazive, adică infecții care pun viața în pericol și bacterii multi-rezistente la antibiotice.”

Dacă fenomenul nu va fi stopat, se estimează că până în 2050, 10 milioane de persoane ar putea muri în fiecare an din cauza infecțiilor rezistente la aceste medicamente.

