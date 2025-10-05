Ce este rezistența la antibiotice și cum ne afectează sănătatea pe termen lung. România, lider european la consum

Doctor de bine
05-10-2025 | 10:27
×
Codul embed a fost copiat

Ce înseamnă rezistență la antibiotice. Dacă luăm antibiotice într-o infecție bacteriană, nu vom învinge infecția. Și nu doar atât. Vom lăsa bacteriile rele, care ne-au infectat, să se multiplice și mai mult.

autor
Andreea Groza

Și alte bacterii, bune de data aceasta, pe care le conține în mod normal intestinul, vor devini de asemenea rezistente la antibiotice. Aceasta este cea mai mare amenințare biologică globală.

Prof. univ. dr. Carmen Chifiriuc, Facultatea de Biologie: Suntem pe primele locuri la consumul de antibiotice atât în sectorul uman cât și în producția agricolă. Cu cât ducem mai multă presiune pe aceste bacterii, cu atât ele se adaptează mai repede.

România e pe primul loc în Europa la rezistența la antibiotice

Membra Academiei române, Carmen Chifiriuc, studiază în principal rezistența la antibiotice din sectorul clinic și din mediu. Ne spune că doar 30% din antibioticele produse se folosesc pentru terapia infecțiilor umane. Restul - în agricultură.

Toate antibioticele ajung în mediu. Și sunt degradate de bacterii. Bacteriile din mediu știu să învețe. Învață să se protejeze și să devină rezistente. La antibiotice. Din mediu, ajung în intestinul uman.

Citește și
Copil spital
Noi acuzații grave. Deputatul Emanuel Ungureanu spune că la spitalul din Iași au murit 10 copii, nu 7, din cauza bacteriilor

Prof. univ. dr. Carmen Chifiriuc, Facultatea de Biologie: Din mediu suntem colonizati și noi când vii cu un antibiotic să elimini patogenul, acest antibiotic va fi inactivat de mecanismul de rezistență în microbiota noastră.

Toate bacteriile din intestin se numesc microbiom. De curând, a apărut și termenul rezistom, adică toate genele rezistente la mediu.

Bacteriile rezistente la antibiotice, odată ajunse în intestin, duc informația mai departe la toate bacteriile bune pe care le conținem și fără de care nu putem trăi. Se întâmplă acest fenomen pentru că, asemenea oricăror organisme vii, bacteriile comunică chimic. Din cauza acestei comunicări, riscul este ca, în intestin să apară o specie rezistentă la antibiotice. Aceasta înseamnă apărare slabă și foarte slabă în fața tuturor infecțiilor.

Ce putem să facem noi, conștienți de mediul în care trăim.

Cum recunoaștem rezistența la antibiotice

Acesta este un virus respirator. Nu trăiește. Ca să devină infecțios, trebuie să ajungă în celulele noastre. Le parazitează. Și le determină să devină celule producătoare de alte virusuri. Acum apar simptomele. Acest proces complicat se întâmplă și într-o banală viroză. Antibioticul nu atacă virusurile.

Viroza durează mai mult, cu simptome mai severe, dacă luăm, fără sens, antiobiotice de la început. Dar antibioticul, care atacă doar bacteriile, și nu virusurile, luat la orice viroză banală este formula sigură să ajungem la rezistență la antibiotice. Medicii au constat acest comportament ani de zile în rândul pacienților. Abia anul trecut, regimul antibioticelor a devenit strict.

Un copil va suferi de infecții ORL frecvent. Dacă va primi antibiotic la orice infecție acesta îi omoară bacterile bune, protectoare din cavitatea orală și din tot tubul digestiv. Și îl lasă descoperit în fața tuturor microbilor.

Dr. Angela Crăciunescu, medic primar ORL: În primul rând scade imunitatea locală. E prima care îmi lasă loc și alte infecții și de aici se propaga ca un val. Tot timpul copilul acela va avea o problemă la nivelul cavitatii orale pt că se distrug microbii buni din organism.

În cursul unei cure de antibiotic, prescrise de medic, e obligatoriu să consumați suplimente alimentare cu probiotice diverse. Repopulează intestinul cu bacterii bune.

Aproape 50 de percheziții în țară într-un dosar de proxenetism. O grupare ar fi obținut 3,5 milioane de euro

Sursa: Pro TV

Etichete: medicamente, antibiotice,

Dată publicare: 05-10-2025 10:26

Articol recomandat de sport.ro
Reacția turcilor după ”bijuteria” reușită de Ianis Hagi! Comparația cu Gică Hagi și detaliul remarcat
Reacția turcilor după ”bijuteria” reușită de Ianis Hagi! Comparația cu Gică Hagi și detaliul remarcat
Citește și...
MAE, atenţionare de călătorie pentru Franţa. Grevă generală, joi, cu perturbări majore în transporturi și servicii publice
Stiri actuale
MAE, atenţionare de călătorie pentru Franţa. Grevă generală, joi, cu perturbări majore în transporturi și servicii publice

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Franţa, unde joi va avea loc o grevă generală care ar urma să provoace perturbări în transporturi, sănătate, învăţământ şi servicii publice.

Noi acuzații grave. Deputatul Emanuel Ungureanu spune că la spitalul din Iași au murit 10 copii, nu 7, din cauza bacteriilor
Stiri actuale
Noi acuzații grave. Deputatul Emanuel Ungureanu spune că la spitalul din Iași au murit 10 copii, nu 7, din cauza bacteriilor

Deputatul Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor, susține că la spitalul Sfânta Maria din Iași au murit nu șapte, ci zece copii, deoarece acolo a mai fost un focar de infecție în luna iunie a acestui an.  

Studiu: Inegalitatea socială provoacă modificări în creierul copiilor şi le agravează sănătatea mintală
Stiri Stiinta
Studiu: Inegalitatea socială provoacă modificări în creierul copiilor şi le agravează sănătatea mintală

Inegalitatea socială provoacă schimbări structurale în creierul copiilor, care, odată cu trecerea anilor, experimentează o sănătate mintală mai precară, potrivit unui studiu internaţional realizat de oamenii de ştiinţă de la King's College din Londra.

Recomandări
SRI, incapabil să elimine influența rusă așa cum cere Nicușor Dan. Analist: avertismentele despre atacul hibrid, o manipulare
Stiri actuale
SRI, incapabil să elimine influența rusă așa cum cere Nicușor Dan. Analist: avertismentele despre atacul hibrid, o manipulare

SRI nu are acum capacitatea de a îndeplini misiunea pe care a anunţat-o preşedintele României, Nicuşor Dan, de a lupta şi de a elimina influenţa rusească, afirmă profesorul Armand Goşu, istoric specializat pe spaţiul ex-sovietic.

Polonia în alertă. Varșovia a mobilizat avioane pentru a-și proteja spațiul aerian după un atac rusesc în Zaporojie
Stiri externe
Polonia în alertă. Varșovia a mobilizat avioane pentru a-și proteja spațiul aerian după un atac rusesc în Zaporojie

Autorităţile ucrainene au raportat, duminică, moartea unei persoane într-un atac rusesc la Zaporijjie, în timp ce Polonia a mobilizat avioane şi sisteme terestre pentru a-şi proteja spaţiul aerian, relatează AFP.

Aliatul lui Viktor Orban câștigă alegerile din Cehia. Președintele Petr Pavel începe consultările pentru noul guvern
Stiri externe
Aliatul lui Viktor Orban câștigă alegerile din Cehia. Președintele Petr Pavel începe consultările pentru noul guvern

Partidul condus de miliardarul populist Andrej Babiš a câștigat alegerile parlamentare din Republica Cehă, marcând o revenire politică importantă.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 05 Octombrie 2025

02:01:46

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 20

22:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 5

23:11

Alt Text!
Superspeed
S9E21

21:01

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28