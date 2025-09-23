Reacția ANM cu privire la asocierea dintre administrarea paracetamolului la femeile gravide și autismul la copii

După ce președintele Trump a declarat că există o legătură dintre administrarea paracetamolului la femeile gravide și autismul la copii, Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut studii pe acest subiect de la ANM.

„Am văzut declaraţia domnului preşedinte, nu mă pronunţ asupra declaraţiei dânsului. Am solicitat Agenţiei Naţionale a Medicamentului un punct de vedere avizat, studiile recente în vigoare şi sigur că voi face o declaraţie şi un răspuns ferm pentru această situaţie. Acum nu am un răspuns clar", a spus Rogobete la Palatul Parlamentului.

Poziția Agenției Medicamentului este una foarte clară

Medicamentele de uz uman care conțin paracetamol pot fi utilizate în timpul sarcinii, în conformitate cu recomandările oficiale În Uniunea Europeană ( UE ) paracetamolul (cunoscut și sub denumirea de acetaminofen) poate fi utilizat în timpul sarcinii, pentru atenuarea durerii sau scăderea febrei, dacă acest lucru este necesar din punct de vedere clinic. În prezent, nu există noi dovezi care să impună modificări ale recomandărilor actuale ale UE privind administrarea acestuia, se arată într-un comunicat transmis de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din
România.

Paracetamolul rămâne o opțiune importantă pentru tratarea durerii sau a febrei la femeile însărcinate. Recomandarea noastră se bazează pe o evaluare riguroasă a datelor științifice disponibile și nu am găsit nicio dovadă conform căreia administrarea paracetamolului în timpul sarcinii ar provoca autism la copii.”, afirmă Steffen Thirstrup, directorul medical al EMA.

Conform informațiilor din prospectele medicamentelor de uz uman care conțin paracetamol, în UE, un volum mare de date provenite de la femei însărcinate care au utilizat paracetamol indică faptul că nu există riscuri de malformații la făt sau la nounăscut.

Pastile, doctor de bine
Doza peste care paracetamolul devine toxic. Afectează ficatul, iar în cazuri extreme se poate ajunge la transplant

În 2019, EMA a evaluat studiile disponibile care au investigat dezvoltarea neurologică a copiilor expuși la paracetamol in utero și a concluzionat că rezultatele sunt neconcludente și că nu poate fi stabilită nicio legătură cu tulburările de dezvoltare neurologică. La nevoie, paracetamolul poate fi utilizat în timpul sarcinii.

La fel ca în cazul oricărui medicament de uz uman pentru tratament acut, acesta trebuie utilizat la cea mai mică doză eficace, pentru cea mai scurtă durată posibilă și cât mai rar posibil. Femeile însărcinate trebuie să discute cu medicul curant, dacă au nelămuriri referitoare la orice medicament administrat în timpul sarcinii.

Ca în cazul tuturor medicamentelor, EMA și autoritățile naționale competente din UE vor continua să monitorizeze siguranța medicamentelor care conțin paracetamol și vor evalua prompt orice date noi apărute. Vor fi luate măsuri de reglementare, dacă este necesar, pentru a proteja sănătatea publică.

