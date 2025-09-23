Ministrul Sănătății cere studii privind efectele paracetamolului. Declarațiile lui Trump ridică semne de întrebare

Stiri Sanatate
23-09-2025 | 12:19
Alexandru Rogobete
Inquam Photos / Malina Norocea

Rogobete a declarat marţi că a cerut ANM un punct de vedere cu privire la reacţiile secundare ale paracetamolului, după ce Trump a sfătuit femeile însărcinate să nu îl administreze pentru că este „probabil asociat cu un risc foarte crescut de autism".

autor
Sabrina Saghin

„Am văzut declaraţia domnului preşedinte, nu mă pronunţ asupra declaraţiei dânsului. Am solicitat Agenţiei Naţionale a Medicamentului un punct de vedere avizat, studiile recente în vigoare şi sigur că voi face o declaraţie şi un răspuns ferm pentru această situaţie. Acum nu am un răspuns clar", a spus Rogobete la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că până în acest moment nu i s-a atras atenţia din partea specialiştilor cu privire la acest subiect.

„Cred că rezultatele ştiinţifice şi studiile de specialitate pot demonstra dacă există sau nu există o legătură între paracetamol şi o serie de reacţii adverse. După cum bine cunoaştem, toate medicamentele au şi reacţii adverse, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, dar este nevoie de studii ştiinţifice suplimentare pentru a putea arăta, dovedi acest lucru", a afirmat acesta.

Ministrul recomandă așteptarea analizei ANM înainte de decizii

Întrebat ce recomandă oamenilor după declaraţiile fără dovezi făcute de Donald Trump, ministrul Sănătăţii a răspuns: „Nu ştim dacă sunt fără dovezi sau nu. Din acest motiv, am solicitat Agenţiei Naţionale a Medicamentului să facă o evidenţă cu cele mai recente studii în domeniu. Dacă există studii care demonstrează acest lucru şi aceste studii nu mai recomandă consumul de paracetamol, cel mai probabil că şi producătorul îl va retrage de pe piaţă, nu va trebui să luăm noi o decizie din acest punct de vedere. Aşteptăm analiza ANM şi apoi putem discuta în cunoştinţă de cauză", a conchis Alexandru Rogobete.

Pastile, doctor de bine
Doza peste care paracetamolul devine toxic. Afectează ficatul, iar în cazuri extreme se poate ajunge la transplant

Luni, preşedintele american Donald Trump a sfătuit insistent femeile însărcinate să nu ia paracetamol (Tylenol în SUA), spunând că acesta este „probabil asociat cu un risc foarte crescut de autism", comentarii condamnate de specialiştii în această tulburare complexă cu un spectru foarte larg, notează AFP.

Nu luaţi!. Nu-i daţi copilului!", a declarat republicanul într-o conferinţă de presă la Casa Albă dedicată autismului.

Sursa: Agerpres

Etichete: donald trump, paracetamol, Alexandru Rogobete,

Dată publicare: 23-09-2025 12:16

