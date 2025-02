Doza peste care paracetamolul devine toxic. Afectează ficatul, iar în cazuri extreme se poate ajunge la transplant

Zilele acestea există provocări pe canalele sociale, care implică paracetamolul. Suntem în sezonul virozelor. Și toți am luat acest medicament, când am fost răciți, când am avut febră. Administrarea e posibilă din primele luni de viață.

În doza terapeutică, paracetamolul este extrem de eficient. Dar în doză mare, unică sau desfășurată pe câteva zile, se leagă de celulele hepatice, duce la hepatită și, ulterior, la insuficiență hepatică severă. Iată cum ar trebui să procedați inclusiv în cazul copiilor și adolescenților.

Paracetamolul este cel mai utilizat antialgic și antitermic. Indiferent de vârstă. 3 grame pe zi de paracetamol - poate să suporte un adult. Adică 6 tablete de 500 de mg. Pentru copii, se fac calculele per kilogram corp. Și e bine să le faceți corect.

Dr. Coriolan Ulmeanu Spitalul Grigore Alexandrescu: „Această modă de a administra alternativ, la interval de 4 ore, paracetamol cu ibuprofen nu are nicio justificare din punct de vedere al ameliorării febrei. Au fost făcute studii numeroase, tratamentul alternativ - ibuprofen alternativ cu paracetamol - nu are justificare! Paracetamolul, dacă e dat corect, adică 15 mg per kilogram corp, asigură 6 ore nivelul antitermic excelent, ibuprofenul asigură 8 ore. Nu e nevoie de aceste tratamente alternative, pentru că ele cresc riscul toxic în sine. La paracetamol, doza toxică este de 120 de mg per kilogram corp la 24 de ore. Dar există și toxicitate cumulativă. Când dai mai mult zile la rând.”

Prea mult paracetamol luat o dată. Sau doză mare în mai multe zile. Așa apar manifestările toxice. Vorbim despre cea mai frecventă intoxicație cu medicamente. Simptomele apar târziu de la ingestie.

Dr. Gabriela Nițescu, toxicologie, Spitalul Grigore Alexandrescu: „Când vorbim de o doză unică toxică, debutează la 12 ore de când s-a produce ingestia, greață, vărsături, dureri abdominale, manifestări pe care le întâlnești și în alte boli abdominale.”

La 24-48 de ore apare hepatita acută. Pielea devine galbenă. Ficatul suferă, apar tulburări de coagulare.

Dr. Gabriela Nițescu, toxicologie, Spitalul Grigore Alexandrescu: „Acestă afectare hepatică poate să ducă la distrugeri ale țesutului hepatic până la necesitatea trasplantului hepatic.”

Doza prea mare de paracetamol poate apărea și dacă vă administrați corect medicamentul, dar aveți o boală hepatică preexistentă - ne spun medicii. De asemenea, în această perioadă sunt viroze în care și ficatul e afectat. Și devine astfel mai sensibil la paracetamol.

Dr. Gabriela Nițescu, toxicologie, Spitalul Grigore Alexandrescu: „Există viroze care au şi afectare hepatică. Sunt multe viroze care pot să aibă în cadrul simptomelor afectare hepatică -viroze digestive, viroze respiratorii, viroze cu amigdalită și afectare hepatică în același timp. Au manifestări respiratorii și hepatice simultan- vărsături, diaree.”

Supradozajul de paracetamol are antidot. Împiedică distrugerea hepatică. Dacă vă dați seama că un copil sau un adolescent a luat prea mult, sunați la 112 și spuneți despre doza de paracetamol. Dați acest medicament la dozele și în timpul - recomandate de medic.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: