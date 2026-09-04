Deși poate părea un simplu zgomot nocturn, poziția în care dormim are un rol important în apariția și intensificarea sforăitului. Anumite poziții favorizează îngustarea căilor respiratorii, ceea ce poate face ca sforăitul să fie mai puternic.

Medicul specialist ORL Ioan Bulescu a explicat, la „Vorbește lumea”, la PRO TV, care sunt cauzele sforăitului, ce factori îl pot accentua, când poate deveni un motiv de îngrijorare și ce soluții există pentru a-l reduce sau chiar elimina.

De ce sforăim și ce se întâmplă, de fapt, în timpul somnului

Sforăitul apare atunci când țesuturile și structurile aflate în partea superioară a căilor respiratorii încep să vibreze în timpul respirației. Zgomotul pe care îl auzim noaptea este, practic, rezultatul trecerii aerului printr-un spațiu care nu mai este suficient de liber sau prin țesuturi care au devenit prea moi și se mișcă în timpul inspirației și expirației.

Medicul specialist ORL Ioan Bulescu a explicat, la „Vorbește lumea”, că sforăitul apare atunci când anumite structuri din partea superioară a căilor respiratorii își pierd stabilitatea și rigiditatea necesare.

„Explicația medicală este ceva mai complexă, dar, în principiu, sforăitul este un zgomot care arată că undeva în calea respiratorie, în partea superioară a ei, ceva nu este la locul lui. Adică ceva este instabil, nu stă în poziția în care trebuie și nu are rigiditatea care trebuie. Lucrul acesta face ca, în timpul inspirului și expirului, acele structuri să înceapă să vibreze, ceea ce se traduce prin acest zgomot”, a explicat medicul.

Poziția de somn care poate accentua sforăitul

Felul în care dormim poate avea un rol important în intensitatea sforăitului. Pentru multe persoane, problema este mai pronunțată atunci când dorm pe spate, cu fața în sus.

În această poziție, gravitația favorizează deplasarea și relaxarea structurilor aflate în partea din spate a gâtului. Printre acestea se numără și vălul palatin, care poate începe să vibreze mai ușor atunci când aerul trece prin căile respiratorii.

„De principiu, putem să sforăim mai mult și mai tare dacă dormim pe spate, adică întinși cu fața în sus. Atunci avem cele mai mari șanse să sforăim, pentru că ne «ajută» și gravitația. Structurile care au tendința să vibreze, mă refer aici la partea din spatele gâtului și la vălul palatin, se relaxează în mod natural”, a precizat Ioan Bulescu.

De aceea, schimbarea poziției de somn poate fi una dintre măsurile simple care ajută anumite persoane să sforăie mai puțin. Nu există însă o poziție universal valabilă pentru toată lumea. Unele persoane observă că sforăitul apare aproape exclusiv atunci când dorm într-o anumită poziție, iar evitarea acesteia poate reduce problema.

Kilogramele în plus pot accentua sforăitul

Greutatea corporală este un alt factor care poate influența sforăitul. Atunci când se acumulează țesut adipos în zona gâtului și a faringelui, spațiul prin care circulă aerul se poate îngusta.

Potrivit medicului ORL, această îngustare poate deveni mai pronunțată pe măsură ce o persoană ia în greutate, ceea ce favorizează apariția unor vibrații mai puternice și, implicit, a unui sforăit mai intens.

„Avem predispoziția să depunem țesut adipos în jurul gâtului. Așa suntem construiți genetic și hormonal. Se depune în jurul abdomenului și în jurul gâtului, în jurul faringelui, iar acest țesut adipos îngustează suplimentar calea respiratorie”, a explicat Ioan Bulescu.

Kilogramele în plus reprezintă, astfel, un factor de risc atât pentru sforăit, cât și pentru apneea obstructivă în somn, o afecțiune în care respirația se oprește și reîncepe în mod repetat în timpul nopții.

De ce sforăitul se poate agrava odată cu vârsta

Pentru persoanele care sforăie de mulți ani, problema se poate accentua în timp. Potrivit specialistului, vibrațiile repetate produse în fiecare noapte pot contribui la modificări ale țesuturilor din zona respectivă.

„Dacă sforăim din tinerețe, avem șanse mari să sforăim mai mult și mai tare în timp. Acest sforăit determină, de fapt, și un mic traumatism al țesuturilor în fiecare noapte. Acele vibrații fac ca țesuturile să se lovească unele de celelalte, iar atunci ele devin mai laxe, mai moi, se contractă mai greu”, a explicat medicul.

Odată cu înaintarea în vârstă, modificările naturale ale țesuturilor se pot adăuga acestui proces și pot face ca sforăitul să devină mai frecvent sau mai zgomotos.

De ce bărbații sforăie mai des decât femeile

Statistic, sforăitul este mai frecvent în rândul bărbaților decât al femeilor. Medicul Ioan Bulescu a explicat că unul dintre motive este modul în care organismul masculin tinde să depoziteze țesutul adipos.

La bărbați, grăsimea se poate acumula mai ușor în zona abdominală, dar și în jurul gâtului și al faringelui. Atunci când țesutul adipos se depune în această regiune, căile respiratorii se pot îngusta, iar riscul de sforăit crește.

„Pe măsură ce luăm în greutate, calea respiratorie se îngustează din exterior și avem tendința să sforăim mai mult și mai tare. Kilogramele în plus reprezintă un factor de risc pentru sforăit și pentru fratele mai mare și mai urât, care este apneea în somn”, a mai spus medicul.