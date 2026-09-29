Curtea de Apel Bucureşti a admis marţi contestaţia DIICOT şi a decis ca fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu să fie arestat preventiv pentru 30 de zile, în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Aceeaşi decizie a fost luată şi în cazul omului de afaceri Ionel Rusen. Decizia instanţei este definitivă.

Corespondent PROTV: „Potrivit unor surse judiciare, cei trei judecători din completul de divergență care au rejudecat marți aceste contestații din dosarul lui Călin Georgescu au luat decizia de a admite contestația procurorilor DIICOT și, practic, de a emite mandatele de arestare preventivă atât pe numele lui Călin Georgescu, cât și pe numele omului de afaceri Ionel Rusen. Cei doi inculpați cercetați de DIICOT în acest dosar pentru acuzații de constituire de grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Vă reamintesc procedura, adică cele două tipuri de contestații. Atât contestațiile acuzării împotriva deciziei Tribunalului de a respinge arestarea și plasarea celor doi în control judiciar, cât și contestațiile celor doi inculpați, s-au judecat de dimineață, însă cele două judecătoare din completul inițial investit nu au ajuns la un numitor comun.

Practic, au avut puncte de vedere divergente, diametral opuse și în final s-a luat decizia de a se apela la rejudecare a procedurii în complet de divergență. Practic, alături de cele două judecătoare a venit un al 3-lea magistrat, s-a reluat toată procedura de la zero, s-au ținut pledoariile, atât de acuzare, cât și cea de apărare, iar după aproximativ o oră și puțin peste o oră de deliberări, instanța Curții de Apel București, spun aceste surse judiciare, a luat decizia emiterii mandatelor de arestare preventivă. Practic, din momentul acesta se așteaptă mandatele propriu-zise pentru ca cei doi să fie ridicați de ofițerii de poliție. Cel mai probabil, Călin Georgescu a apucat să ajungă la el acasă, la Mogoșoaia.

Dacă nu se predă singur la secția de poliție cea mai apropiată, ofițerii de poliție de la urmăriri se vor duce acasă la el și îl vor ridica pentru a-l duce în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al Poliției Capitalei.”