Președintele Nicușor Dan nu crede că Siegfried Mureșan va putea să primească votul de învestitură din partea Parlament, după cum au explicat surse politice pentru Știrile ProTV marți.

„E momentul ca această criză să se încheie. Ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Anticipatele nu sunt o soluție. Dimpotrivă. Ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii cetățenilor români și a piețelor financiare. Indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta”, a transmis Nicușor Dan într-o scurtă declarație de presă făcută marți după amiază.

Nicușor Dan a transmis că România trebuie să iasă cât mai repede din criza politică actuală. El le cere partidelor să nu mai pună pe primul loc interesele de partid și să ia în calcul ceea ce consideră că este interesul național.

Președintele a respins ideea organizării unor alegeri parlamentare anticipate, variantă adusă în discuție de toate formațiunile parlamentare. În opinia sa, acestea nu ar rezolva problema legată de formarea unui nou executiv cu puteri depline, ci ar prelungi perioada de instabilitate politică și ar menține neîncrederea atât în rândul cetățenilor, cât și pe piețele financiare.

Nicușor Dan a mai subliniat că direcția financiară a României nu se va schimba, indiferent de rezultatul votului pentru Guvernul propus de Siegfried Mureșan. Potrivit președintelui, există un consens politic în privința menținerii acestei traiectorii financiare.

Întrebat dacă va accepta o propunere de premier din partea AUR dacă cabinetul Mureșan nu trece de votul Parlamentului, președintele a transmis că o astfel de variantă nu a ajuns la el, mai explică sursele politice. În plus, în situația în care după ziua de miercuri România nu va avea un nou Guvern, sursele politice susțin că Nicușor Dan a luat în calcul organizarea unor noi consultări cu partidele politice.

Câte voturi a reușit să strângă Siegfried Mureșan

Siegfried Mureşan a transmis luni, după prima zi de audieri în Parlament a miniștrilor din cabinetul său, că are „în jur la 200 de voturi certe” pentru învestire, având discuţii cu minorităţile, dar şi cu „cu parlamentari neafiliaţi, cu grupuri parlamentare mai mici”.

„Situaţia este următoarea şi nu este surprinzătoare: Toţi parlamentarii Partidului Naţional Liberal, ai USR şi ai UDMR susţin guvernul. Am lucrat împreună la Programul de guvernare şi sunt convins că aceşti colegi vor vota în favoarea guvernului şi în plen. Acestea sunt 170 de voturi. Am avut negocieri foarte bine cu grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, două rânduri de discuţii. Am agreat cu domniile lor ca ei să anunţe, miercuri, înaintea votului din plen ce vor face, dar am motive de optimism (…) discuţiile au fost bune”, a declarat, luni seară, Siegfried Mureşan.

Premierul desemnat a adăugat că îi lipseau „câteva zeci de voturi”: ”Suntem în jur la 200 de voturi certe. Avem nevoie de 233 de voturi pentru învestire”.