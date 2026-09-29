Fata a fost găsită pe stradă, plină de sânge și cu răni la gât, iar bărbatul zăcea în apartament. Fusese lovit la cap. Victimele nu pot da deocamdată, declarații.

Tânăra de 22 de ani ar fi sosit zilele trecute împreună cu mama ei din Statele Unite. Luni seară, fata ar fi mers să își viziteze bunicul în vârstă de 77 de ani care stă la bloc într-un cartier liniștit. Deocamdată, procurorii nu au reușit să stabilească ce s-a petrecut în locuință, cert este că ambele victime sunt în stare gravă, cu răni și fracturi.

Corespondent Pro TV: „Grav rănită, tânăra a reușit să iasă din apartament și potrivit anchetatorilor ar fi mers până în capătul străzii, aproximativ 50 de metri, cerând ajutor de la trecători."

Martor: „Fata era în picioare, da nu putea vorbi. Sângera. Nu a putut să spună nimica, nici măcar cum o cheamă, nimic-nimic. Era desculță. Nepotul meu a chemat 112, pe urmă a venit salvarea și o femeie venea de acolo și a zis că mai era un rănit în casă, un bătrân."

Anchetatorii l-au găsit pe bunic în apartament. Potrivit medicilor, victimele au mai multe tăieturi, fracturi și lovituri la gât și cap.

Doru Danciu, Spitalul Județean de Urgență Cluj-Napoca: „Au fost resuscitați și s-a intervenit chirurgical în regim de urgență în amebele cazuri. În momentul de față, pacienții se află în stare critică, internați pe secție de terapie intensivă."

Anchetatorii duc deocamdată ancheta pe mai multe piste. Este posibil ca între cei doi să fi izbucnit un conflict care a degenerat. Sau ar putea fi implicată o a treia persoană. Inclusiv mama fetei rănite, adică fiica bătrânului, a fost audiată de anchetatori. Pensionarul fost medic stomatolog, locuia singur de câțiva ani.

Dan Antonescu, criminalist: „Ar trebui să urmărim și un istoric psihiatric, pentru că un om normal nu poate să comite o astfel de atrocitate decât fie într-un moment de mare furie, fie sub influneța unor afecșiuni pshihice."

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru violență în familie sub forma tentativei de omor.