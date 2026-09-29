Schema infracțională a cauzat un prejudiciu estimat la cel puțin 300 de milioane de euro consumatorilor din UE și o pierdere de TVA de peste 30 de milioane de euro pentru mai multe state membre ale UE.

1.770 de polițiști, agenți fiscali și vamali au efectuat peste 160 de percheziții și confiscări în 19 țări (Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Elveția și Țările de Jos), iar un martor a fost audiat în Regatul Unit. Șapte suspecți au fost arestați în Austria, Germania și Spania, inclusiv cei doi lideri ai organizației.

Anchetatorii au arestat șapte suspecți

Conform anchetei, denumită „Troja”, o organizație criminală ar fi asamblat telefoane mobile din componente uzate în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite, apoi le-ar fi expediat, curățate și ambalate ca telefoane mobile noi, către Țările de Jos. Ulterior, acestea au fost transportate către depozite din Germania și vândute pe platforme de comerț online către clienți finali din întreaga UE.

Probele sugerează, de asemenea, că unele societăți fantomă, cu sediul în mai multe state membre ale UE (Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos) și în Elveția, au aplicat în mod fraudulos un regim de TVA redus la vânzarea online a telefoanelor mobile începând din 2018, pentru a-și spori ilegal profiturile.

Societățile fantomă au aplicat TVA redus

Se pare că aceste telefoane mobile obținute în mod fraudulos au fost vândute clienților finali și între societățile fantomă în cadrul așa-numitului regim de „impozitare pe marjă”. Acest regim de impozitare, în cadrul căruia revânzătorul trebuie să plătească TVA doar pe marja de profit pe care o realizează (diferența dintre prețul plătit pentru produs și prețul la care acesta este vândut), se aplică numai bunurilor revândute pentru care s-a plătit deja TVA.

Cu toate acestea, fiind vândute ca bunuri noi, TVA-ul era datorat pe prețul integral al produsului. Se presupune că acest sistem a indus în eroare clienții din întreaga UE și a generat, de asemenea, pierderi la nivelul TVA-ului în fiecare țară în care aceste telefoane mobile second-hand au fost vândute ca și cum ar fi fost noi.