Faptele au avut loc marţi, în jurul orei 15:20, şi au fost sesizate la 112 de rudele bărbatului.

Potrivit acestora, bărbatul intenţiona să îl ucidă şi pe fiul femeii, un băiat în vârstă de 15 ani, care urma să se întoarcă de la şcoală.

Poliţiştii au acţionat imediat şi au rugat cadrele didactice să îl cheme înapoi, la şcoală pe copil, fără să îi spună despre ce este vorba, astfel încât să aibă timp să acţioneze la domiciliul acestuia.

„Din primele verificări efectuate de poliţişti a rezultat faptul că, în timp ce femeia, de 42 de ani, se afla într-un imobil din municipiul Roman, ar fi fost atacată cu un obiect tăietor înţepător de concubinul acesteia, un bărbat de 45 de ani. Ulterior, acesta s-ar fi aruncat de la etajul 4 al imobilului în cauză, fiind preluat de un echipaj medical şi transportat la spital. Din nefericire a fost declarat decesul femeii", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Ramona Ciofu.

Ulterior, la spital a fost declarat şi decesul bărbatului.

Cercetările au fost preluate de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, pentru a se stabili cu exactitate cauzele şi împrejurările producerii acestui eveniment.