Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a fost întrebat de ce din totalul numărului de cazuri de rujeolă din Europa, cam 85% sunt în România, deşi avem o rată de vaccinare de aproape 50%.

”Sunt un număr real, evident, se întâmplă pentru că rata de vaccinare a scăzut semnificativ în ultimii ani, pentru că dezinformarea medicală este la cote alarmante pe reţelele de socializare şi nu doar pe reţelele de socializare, acesta fiind motivul pentru care Ministerul Sănătăţii a demarat acea campanie de informare în care încercăm să combatem de fapt dezinformarea medicală şi să încurajăm oamenii să înţeleagă că aceste vaccinuri sunt vechi şi se utilizează de peste 30-40 de ani unele din ele, că sunt testate şi că nu reprezintă riscuri aşa cum sunt prezentate de fapt în spaţiul public”, a afirmat ministrul.

Potrivit lui Rogobete, ”rata de vaccinare scăzută a adus la creşterea mortalităţii copiilor cu rujeolă”.

”Nu am acum un număr, dar este scăzută, nu se simte încă un trend ascendent, din păcate”, a mai spus el.

Ministrul Sănătăţii a precizat că medicii de familie au tot suportul şi l-au avut dintotdeauna.

”Am spus de foarte multe ori că medicina de familia reprezintă baza sistemului de sănătate şi că acolo, de fapt, trebuie să înceapă informarea corectă a oamenilor, pentru că ei sunt cei care intră în contact cel mai des şi cel mai aproape cu pacienţii şi acolo se poate face o informare corectă. Suplimentar, sigur că venim şi noi cu toate măsurile de informare şi de combaterea dezinformării. Nu cred că lipsa suportului în medicina de familie a dus la scăderea ratei de vaccinare”, a explicat ministrul.

România, fruntașă la rujeolă în Europa

Aproape toate cazurile de rujeolă din Uniunea Europeană s-au înregistrat în România, unde curentul antivaccinist este atât de puternic, încât rata de vaccinare a copiilor a scăzut cu mult sub nivelul de 50%. Conform unui studiu calitativ al Salvaţi Copiii România, cele mai recente date arată că pentru prima doză acceptarea este de 47,4%.

Principalele cauze ţin de carenţele informaţionale, dezinformarea din social media, precum şi de bariere sistemice, cum ar fi birocraţia excesivă, lipsa resurselor materiale, desfiinţarea vaccinării în şcoli şi lipsa transportului.

Potrivit Centrului European pentru Controlul Bolilor, între 1 februarie 2024 şi 31 ianuarie 2025 numărul total de persoane diagnosticate în Uniunea Europeană cu rujeolă a fost de 32.265, dintre care 27.568 proveneau din România, ceea ce corespunde unui nivel de peste 85% din total. A doua ţară din top este la mare distanţă - Italia, cu 1.097 de cazuri, precizează Salvaţi Copiii într-un comunicat transmis luni.

Acoperirea vaccinală naţională arată următoarea situaţie: BCG - 93,5%, Hep B (trei doze) - 55%, DTPa - împotriva difteriei, tetanosului şi pertussis acelular (trei doze) - 55%, VPI - vaccinul polio inactivat (trei doze) - 55%, Hib (trei doze) - 55%, Pneumococic (trei doze) - 54%, ROR (o doză) - 47,4%.