”Am aprobat certificarea a 7 noi centre de expertiză în boli rare. România ajunge astfel la 58 de centre recunoscute oficial la nivel naţional. Bolile rare înseamnă cazuri complexe, care nu pot fi gestionate fragmentat. Au nevoie de centre validate, echipe dedicate şi responsabilitate clară în fiecare etapă a îngrijirii”, a transmis, miercuri seară, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Potrivit acestuia, noile centre aprobate sunt:

· Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Sfânta Maria” Iaşi – prin Centrul Regional de Genetică Medicală – pentru boli rare neuromusculare

· Spitalul Clinic ”Sf. Maria” Bucureşti – Secţia Reumatologie – pentru boli musculo-scheletale autoimune şi autoinflamatorii

· Institutul Clinic Fundeni – Secţiile Neurologie I şi II – pentru boli neurologice rare

· Spitalul Clinic de Copii ”Dr. Victor Gomoiu” Bucureşti – Secţia Clinică Pediatrică II – pentru gastroenterologie pediatrică în boli rare

· Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Sfânta Maria” Iaşi – Secţia Chirurgie Pediatrică I – pentru anomalii vasculare

· ONCOHELP Timişoara – pentru sindroame oncopredispozante

· Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” Bucureşti – Secţia 5 Pneumologie – pentru boli rare respiratorii

”Fiecare centru a parcurs un proces riguros de evaluare, pe baza unor criterii clare privind competenţa profesională, activitatea şi capacitatea de colaborare în reţea. Pentru pacienţi, asta înseamnă un traseu medical mai bine definit şi acces mai rapid la diagnostic şi tratament. Pentru sistem, înseamnă standarde unitare şi responsabilitate clară”, a mai transmis ministrul.

Alexandru Rogobete precizează că obiectivul său este ca această reţea să funcţioneze unitar, conectată la programele naţionale şi la mecanismele europene, astfel încât fiecare pacient să ajungă mai repede la evaluare şi terapie.