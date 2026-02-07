Analiza arată că schimbările de comportament, intervenţiile medicale şi reducerea expunerilor nocive ar putea preveni milioane de îmbolnăviri în fiecare an, la nivel mondial.

Potrivit unei analize realizate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), peste o treime dintre cazurile de cancer diagnosticate la nivel mondial sunt asociate cu factori de risc prevenibili.

Datele arată că, în 2022, au fost înregistrate aproape 19 milioane de cazuri noi de cancer, iar aproximativ 38% dintre acestea au fost legate de 30 de factori de risc care pot fi modificaţi.

Cancerul pulmonar și gastric afectează milioane

Cele mai frecvente tipuri de cancer din această categorie au fost cancerul pulmonar, gastric şi de col uterin, care au reprezentat aproape jumătate din totalul cazurilor prevenibile.

Analiza indică faptul că milioane de cazuri fatale ar putea fi evitate prin intervenţii medicale adecvate, schimbări de comportament, reducerea riscurilor profesionale sau limitarea expunerii la poluanţi din mediu.

Fumatul şi alcoolul, principalii factori asociaţi cu apariţia cancerului

Principalul factor asociat cu apariţia cancerului este fumatul. În 2022, fumatul a fost asociat cu aproximativ 15% din toate cazurile noi de cancer. Impactul a fost mai pronunţat în rândul bărbaţilor, unde fumatul a contribuit la 23% dintre noile diagnostice de cancer la nivel mondial.

Pe lângă fumat, poluarea aerului a fost identificată ca un factor important, cu variaţii semnificative între regiuni. În Asia de Est, aproximativ 15% dintre cazurile de cancer pulmonar la femei au fost asociate cu poluarea aerului. În Africa de Nord şi Asia de Vest, circa 20% dintre cazurile de cancer pulmonar la bărbaţi au fost atribuite aceluiaşi factor.

Al doilea factor prevenibil ca importanţă a fost consumul de alcool, care a fost asociat cu 3,2% dintre cazurile noi de cancer, ceea ce înseamnă aproximativ 700.000 de îmbolnăviri într-un singur an.

Analiza a mai inclus şi alţi factori precum indicele de masă corporală (IMC) crescut, activitatea fizică insuficientă, folosirea produselor din tutun care nu se fumează, precum tutunul de mestecat, şi consumul de nuci de areca (nucă de betel, un stimulent tradiţional folosit în Asia), alăptarea insuficientă sau întreruptă prea devreme, expunerea la radiaţii ultraviolete (UV), agenţi infecţioşi şi expunerea la peste zece tipuri diferite de factori de risc la locul de muncă.

Infecțiile și HPV contribuie la cancer

Infecţiile au fost asociate cu aproximativ 10% dintre cazurile noi de cancer. La femei, cea mai mare pondere a cancerelor prevenibile a fost legată de infecţia cu tulpini oncogene ale virusului papiloma uman (HPV), responsabil de apariţia cancerului de col uterin. Deşi există un vaccin care previne multe dintre bolile asociate acestui virus, acoperirea vaccinală rămâne scăzută în numeroase regiuni ale lumii.

Cancerul gastric a fost mai frecvent la bărbaţi şi a fost asociat în special cu fumatul şi cu infecţiile favorizate de condiţiile aglomerate de locuit, igienă deficitară şi acces limitat la apă potabilă.

Autorii analizei subliniază că evaluarea diferenţelor între ţări şi grupuri de populaţie poate oferi informaţii mai precise pentru guverne şi populaţie, cu scopul de a preveni apariţia multor cazuri de cancer înainte de debutul bolii.

Studiul realizat de OMS a fost publicat săptămâna aceasta în revista Nature Medicine.