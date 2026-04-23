Această performanţă ar putea prefigura o serie de alte aplicaţii pentru roboţi la fel de pricepuţi, transmite miercuri Reuters.

Ace, creat de divizia de cercetare AI a companiei japoneze Sony, este primul robot care atinge performanţe de nivel expert într-un sport fizic competitiv, unul care necesită decizii rapide şi execuţie precisă, a declarat liderul proiectului. Ace a făcut acest lucru utilizând percepţia de mare viteză, controlul bazat pe inteligenţă artificială şi un sistem robotic de ultimă generaţie.

Începând cu 1983 au fost creaţi diverşi roboţi jucători de tenis de masă, dar până acum aceştia nu au putut rivaliza cu concurenţi umani extrem de pricepuţi. Ace a schimbat acest lucru prin performanţele sale împotriva unor jucători umani de elită şi profesionişti, în meciuri care au urmat regulile Federaţiei Internaţionale de Tenis de Masă, organismul de conducere al sportului, şi arbitrate de arbitri autorizaţi.

„Spre deosebire de jocurile pe calculator, unde sistemele de inteligenţă artificială anterioare depăşesc experţii umani, sporturile fizice şi în timp real, cum ar fi tenisul de masă, rămân o provocare majoră deschisă datorită cerinţelor lor pentru interacţiuni rapide, precise şi contradictorii în apropierea obstacolelor şi la limita timpului de reacţie uman", a declarat Peter Durr, directorul Sony AI Zurich şi liderul proiectului Ace al Sony AI.

Tehnologia deschide noi aplicații

Scopul proiectului nu a fost doar de a concura la tenis de masă, ci şi de a dezvolta perspective asupra modului în care roboţii pot percepe, planifica şi acţiona cu o viteză şi o precizie asemănătoare cu cele umane în medii dinamice, conform lui Durr.

„Succesul lui Ace, cu sistemul său de percepţie şi algoritmul de control bazat pe învăţare, sugerează că tehnici similare ar putea fi aplicate şi în alte domenii care necesită control rapid, în timp real şi interacţiune umană - cum ar fi robotica de producţie şi service, precum şi aplicaţii în sport, divertisment şi domenii fizice critice pentru siguranţă", a declarat Durr, autorul principal al unui studiu care descrie realizările Ace, publicat miercuri în revista Nature.

În ceea ce priveşte performanţele prezentate în studiu, Ace a câştigat în aprilie 2025 trei din cinci meciuri de tenis de masă împotriva jucătorilor de elită. Meciurile s-au desfăşurat împotriva unor jucători profesionişti aflaţi la un nivel maxim de calificare în acest sport. Sony AI a declarat că, de atunci, Ace a învins jucătorii profesionişti în decembrie 2025 şi luna trecută.

Companiile din întreaga lume fac progrese în domeniul roboţilor. Duminică, de exemplu, roboţii au depăşit alergătorii umani într-o cursă de semimaraton la Beijing.

AI domină și mediile fizice

Sistemele de inteligenţă artificială au excelat deja în domeniile digitale în jocuri de strategie precum şahul şi Go şi în jocuri video complexe. Dar, în timp ce jocurile video au loc în medii simulate, tenisul de masă necesită luarea rapidă a deciziilor, execuţie fizică precisă şi adaptare continuă la un adversar imprevizibil, conform lui Durr. Mingea se mişcă cu viteze mari, cu rotiri şi traiectorii complexe, împingând oamenii şi roboţii să opereze la limitele de detectare, predicţie şi control motor, a adăugat el.

Arhitectura robotului Ace integrează nouă camere sincronizate şi trei sisteme optie pentru a urmări o minge care se roteşte rapid cu o precizie excepţională şi într-un timp de procesare rapid.

„Acest lucru este suficient de rapid pentru a surprinde mişcarea care ar fi neclară pentru ochiul uman", a spus Durr.

Cercetătorii au dezvoltat o platformă robotică personalizată cu opt articulaţii. Acesta a fost, conform lui Durr, numărul minim necesar pentru a executa lovituri competitive: trei pentru poziţia paletei, două pentru orientarea acesteia şi trei pentru viteza şi forţa loviturii.

Mayuka Taira, o jucătoare profesionistă de tenis de masă care a pierdut un meci în faţa lui Ace în decembrie anul trecut, a declarat în comentariile furnizate de Sony AI că punctele forte ale robotului sunt că "este foarte greu de prezis şi că nu arată nicio emoţie".

„Deoarece nu îi poţi citi reacţiile, este imposibil să simţi ce fel de lovituri nu-i plac sau cu care se luptă, iar asta îl face şi mai dificil de înfruntat", a spus Taira.

Robotul reacționează diferit de oameni

Rui Takenaka, un jucător de elită care a câştigat şi a pierdut meciuri împotriva lui Ace, a descris strategia pe care a folosit-o ca să învingă robotul.

„În ceea ce priveşte serviciul meu, dacă foloseam un serviciu cu rotaţie complexă, Ace returna mingea cu o rotaţie complexă, ceea ce făcea să-mi fie greu. Dar când foloseam un serviciu simplu, Ace returna o minge mai simplă. Asta mi-a uşurat atacul pe a treia lovitură şi cred că acesta a fost motivul principal pentru care am reuşit să câştig", a spus Rui Takenaka.

Conform lui Durr, „Ace are o capacitate supraomenească de a citi rotaţia mingilor şi un timp de reacţie foarte rapid. El nu învaţă să joace urmărind jucători umani, ci este antrenat de el însuşi în simulare, reacţionează diferit faţă de jucătorii umani şi generează "situaţii surprinzătoare".

„În acelaşi timp, sportivii profesionişti sunt foarte buni la adaptarea la adversarul lor şi la identificarea punctelor slabe, un domeniu la care încă lucrăm", a adăugat el.