Guvernul introduce psihoterapia gratuită pentru bolnavii de cancer: ședințele vor fi decontate de stat

Bolnavii de cancer vor primi servicii de asistență psihologică pe cheltuiala statului la recomandarea oricărui medic din echipă care-i îngrijește.

Ședințele la psiholog intră, așadar, în pachetul de servicii de bază. Iar această măsură aprobată de Guvern completează tratamentul celor cu boli oncologice.

Din iulie anul viitor va fi permisă decontarea doar dacă specialistul care îl ajută pe pacient are formare în psiho-oncologie.

În prezent, în țară sunt doar 8 psihologi cu experiență mai mare de un an în tratarea afecțiunilor oncologice și sub 400 care au trecut prin cele 4 luni de formare ca specialiști în psihoterapia oncologică.

În scurt timp, Colegiul Psihologilor îi va certifica și pe alții care vor să intre în contract cu doctorii curanți- oncologi, radioterapeuți, hematologi și de îngrijiri paliative.



Nicoleta Vaia Nedelea, Președintele Asociației: ”Este un psiholog care trebuie să învețe să lucreze cu acești pacienți, să învețe și să îl aducă pe linia de plutire pe un om care, de multe ori, ajunge o mână de oase, care trebuie să îndure dureri de nedescris, care de multe ori este părăsit de familie, care vede că cel puțin pentru o perioadă nu mai este același la job”.

Orice doctor care tratează bolnavi cu cancer poate recomanda ședințe la psiholog, fără limită de număr și timp.



Mihaela Ion, Director General C.N.A.S: ”El este cel care decide ritmul și modalitatea de acordare a acestor servicii. O ședință va fi de 150 de lei, minim 50 de minute”.

Acești bani vor fi decontați de Casa de Asigurări.



Radu Serescu, medic, pacient oncologic: ”Lucrând în sistemul privat, am avut acces la psiholog. Psihoterapia pe mine ca pacient m-a ajutat să mă eliberez de depresie, să-mi recuperez emoțiile și să-mi liniștesc anxientățile”.

Ce nu le oferă încă bolnavilor de cancer sistemul public românesc, față de alte state? Alimentele medicale speciale care compensează nutriția deficitară, fizioterapia pentru recuperare, medicamentele adjuvante, cum sunt suplimentele neurologice și vitaminele. De asemenea, Kinetoterapia e accesibilă doar pentru cancerul de sân și limitată la un număr de zile. Iar psihiatria nu are o linie aparte de gestionare a bolilor legate de cancer.

