Guvernul introduce psihoterapia gratuită pentru bolnavii de cancer: ședințele vor fi decontate de stat

Stiri Sanatate
30-08-2025 | 19:29
×
Codul embed a fost copiat

Bolnavii de cancer vor primi servicii de asistență psihologică pe cheltuiala statului la recomandarea oricărui medic din echipă care-i îngrijește.

autor
Adriana Stere

Ședințele la psiholog intră, așadar, în pachetul de servicii de bază. Iar această măsură aprobată de Guvern completează tratamentul celor cu boli oncologice.

Din iulie anul viitor va fi permisă decontarea doar dacă specialistul care îl ajută pe pacient are formare în psiho-oncologie.

În prezent, în țară sunt doar 8 psihologi cu experiență mai mare de un an în tratarea afecțiunilor oncologice și sub 400 care au trecut prin cele 4 luni de formare ca specialiști în psihoterapia oncologică.

În scurt timp, Colegiul Psihologilor îi va certifica și pe alții care vor să intre în contract cu doctorii curanți- oncologi, radioterapeuți, hematologi și de îngrijiri paliative.

Nicoleta Vaia Nedelea, Președintele Asociației: ”Este un psiholog care trebuie să învețe să lucreze cu acești pacienți, să învețe și să îl aducă pe linia de plutire pe un om care, de multe ori, ajunge o mână de oase, care trebuie să îndure dureri de nedescris, care de multe ori este părăsit de familie, care vede că cel puțin pentru o perioadă nu mai este același la job”.

Citește și
Medicamente
Anunțul CNAS despre nivelul de compensare al medicamentelor. Unde sunt schimbări și cât vor plăti pacienții în plus

Orice doctor care tratează bolnavi cu cancer poate recomanda ședințe la psiholog, fără limită de număr și timp.

Mihaela Ion, Director General C.N.A.S: ”El este cel care decide ritmul și modalitatea de acordare a acestor servicii. O ședință va fi de 150 de lei, minim 50 de minute”.

Acești bani vor fi decontați de Casa de Asigurări.

Radu Serescu, medic, pacient oncologic: ”Lucrând în sistemul privat, am avut acces la psiholog. Psihoterapia pe mine ca pacient m-a ajutat să mă eliberez de depresie, să-mi recuperez emoțiile și să-mi liniștesc anxientățile”.

Ce nu le oferă încă bolnavilor de cancer sistemul public românesc, față de alte state? Alimentele medicale speciale care compensează nutriția deficitară, fizioterapia pentru recuperare, medicamentele adjuvante, cum sunt suplimentele neurologice și vitaminele. De asemenea, Kinetoterapia e accesibilă doar pentru cancerul de sân și limitată la un număr de zile. Iar psihiatria nu are o linie aparte de gestionare a bolilor legate de cancer.

Sursa: Pro TV

Etichete: cancer, psiholog,

Dată publicare: 30-08-2025 19:25

Articol recomandat de sport.ro
Anamaria Prodan confirmă implicarea la un club de fotbal: "Ajut și financiar"
Anamaria Prodan confirmă implicarea la un club de fotbal: "Ajut și financiar"
Citește și...
Anunțul CNAS despre nivelul de compensare al medicamentelor. Unde sunt schimbări și cât vor plăti pacienții în plus
Stiri Sanatate
Anunțul CNAS despre nivelul de compensare al medicamentelor. Unde sunt schimbări și cât vor plăti pacienții în plus

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate explică faptul că în cazul a 13 medicamente se preconizează schimbarea nivelului de compensare, dar respinge ideea dcă acest lucru ar creşte valoarea personală a contribuţiei la 500-600 de lei lunar.

Corpul uman a obținut prin evoluție un mecanism natural de luptă împotriva cancerului. Descoperirea care poate schimba totul
Stiri Sanatate
Corpul uman a obținut prin evoluție un mecanism natural de luptă împotriva cancerului. Descoperirea care poate schimba totul

Cercetătorii explorează cum pot fi folosite în lupta împotriva cancerului mecanisme naturale ale organismului, create evolutiv pentru a menţine echilibrul celular.

Ce mâncăm, cum mâncăm și când mâncăm pentru a dormi bine
Stiri Sanatate
Ce mâncăm, cum mâncăm și când mâncăm pentru a dormi bine

Ce mâncăm și momentul în care alegem să consumăm anumite alimente pot influența direct durata și calitatea odihnei în timpul nopții, susțin specialiștii.

Recomandări
Ședință de Guvern, duminică, pentru măsurile de reduceri din administrația publică. 40.000 de posturi vor fi tăiate
Stiri Politice
Ședință de Guvern, duminică, pentru măsurile de reduceri din administrația publică. 40.000 de posturi vor fi tăiate

Guvernul urmează să analizeze, duminică, într-o nouă ședință, măsurile de reduceri din administrația publică. Vineri seara, Executivul a amânat adoptarea acestei reforme care vizează desființarea a 40.000 de posturi.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs explozia de gaze de la Amara. „Erau flăcările de 100 de metri, era cerul roșu”
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs explozia de gaze de la Amara. „Erau flăcările de 100 de metri, era cerul roșu”

Este anchetă în orașul Amara, iar pompierii rămân în alertă după ce o explozie puternică s-a produs vineri seară, în urma unor lucrări de foraj pentru rețeaua de apă.  

Momentul în care fostul șef al parlamentului Ucrainei este împușcat de 5 ori de un individ deghizat în curier | Video
Stiri externe
Momentul în care fostul șef al parlamentului Ucrainei este împușcat de 5 ori de un individ deghizat în curier | Video

În timp ce Casa Albă dă asigurări că face eforturi pentru a-i aduce pe Vladimir Putin și pe Volodimir Zelenski la masa negocierilor rușii continuă să bombardeze orașele ucrainene.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 30 August 2025

02:28:48

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28