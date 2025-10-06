OMS trage un semnal de alarmă: 15 milioane de copii fumează țigări electronice. „Riscă să submineze decenii de progrese”

06-10-2025 | 18:20
Tigari electronice
Inquam Photos / Octav Ganea

Peste 100 de milioane de oameni, inclusiv cel puțin 15 milioane de copii, utilizează țigări electronice, alimentând un nou val de dependență de nicotină, avertizează Organizația Mondială a Sănătății.

Aura Trif

Potrivit datelor globale disponibile, copiii au în medie o probabilitate de nouă ori mai mare decât adulții să folosească țigări electronice, scrie BBC.

Dr. Etienne Krug de la OMS a declarat că țigările electronice alimentează „un nou val” de dependență de nicotină. „Sunt promovate ca o alternativă mai puțin dăunătoare, dar, în realitate, îi prind pe copii în capcana nicotinei încă de timpuriu și riscă să submineze decenii de progrese.”

Directorul general al OMS, Dr. Tedros, a acuzat industria tutunului că „țintește agresiv” tinerii: „Milioane de oameni renunță sau evită să înceapă să fumeze datorită eforturilor de control al tutunului implementate de țări din întreaga lume. Ca răspuns la acest progres major, industria tutunului contraatacă cu produse noi pe bază de nicotină, vânând agresiv tinerii. Guvernele trebuie să acționeze mai rapid și mai ferm în aplicarea politicilor de control al tutunului dovedite ca eficiente”, a spus el.

Studiu pe 123 de țări

Estimările privind utilizarea țigărilor electronice sunt relative, întrucât 109 țări – multe dintre ele din Africa și Asia de Sud-Est – nu colectează date în acest sens.

Potrivit raportului OMS, în februarie 2025, cel puțin 86 de milioane de utilizatori de țigări electronice erau adulți, în mare parte din țări cu venituri ridicate.

De asemenea, cel puțin 15 milioane de adolescenți cu vârste între 13 și 15 ani folosesc deja țigări electronice, conform sondajelor din 123 de țări.

Consumul de tutun a scăzut

Deși multe state au încercat să introducă reglementări pentru a combate fenomenul „vapingului” în rândul copiilor, până la sfârșitul anului 2024, 62 de țări nu aveau nicio politică în acest sens, iar 74 de țări nu stabiliseră o vârstă minimă pentru achiziționarea țigărilor electronice.

Între timp, consumul de tutun a scăzut – de la aproximativ 1,38 miliarde de utilizatori în anul 2000 la 1,2 miliarde în 2024.

Prevalența consumului de tutun în rândul femeilor a înregistrat cel mai mare declin – de la 11% în 2010 la 6,6% în 2024.
În rândul bărbaților, consumul a scăzut de la 41,4% în 2010 la 32,5% în 2024.

Cu toate acestea, unul din cinci adulți la nivel global încă mai folosește produse din tutun. Fumatul este asociat cu numeroase boli, inclusiv cancerul.

Experții spun că țigările electronice sunt mult mai puțin nocive decât țigările clasice și pot ajuta la renunțarea la fumat, însă nu sunt recomandate pentru nefumători.

Țigările electronice nu ard tutun și nu produc gudron sau monoxid de carbon – două dintre cele mai periculoase substanțe din fumul de țigară. Totuși, ele conțin nicotină, care poate crea dependență.

Sursa: BBC

Dată publicare: 06-10-2025 18:20

