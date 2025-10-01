Captură de aproape 40.000 de euro într-o remorcă, descoperită în urma unui control în Timiș. Șoferul a fost reținut. FOTO

Poliţiştii de frontieră și lucrătorii vamali de la Punctul de Trecere a Frontierei Valcani au depistat peste 7.800 de pachete de țigări ascunse într-un perete dublu al remorcii unui ansamblu rutier condus de un cetățean sârb.

Controlul a avut loc pe 30 septembrie 2025, când șoferul, cetățean sârb, a prezentat pentru control autoturismul înmatriculat în Serbia și remorca înmatriculată în Austria.

„În data de 30.09.2025, în Punctul de Trecere a Frontierei Valcani - ITPF Timișoara, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pe sensul de intrare în ţară, un bărbat, cetățean sârb, în vârstă de 46 ani, șofer al unui ansamblu rutier format dintr-un autoturism înmatriculat în Serbia și o remorcă înmatriculată în Austria”, a precizat Poliția de Frontieră într-un comunicat.

În urma verificărilor, au fost găsite 7.850 de pachete cu țigarete de diferite mărci, în valoare de peste 203.000 lei (39.955 de euro), provenite din afara comunității europene.

politia de frontiera politia de frontiera politia de frontiera politia de frontiera politia de frontiera politia de frontiera politia de frontiera

„Cu ocazia controlului fizic efectuat asupra ansamblului rutier au fost descoperite 7.850 pachete de țigări, ascunse și nedeclarate, disimulate într-un perete dublu special amenajat în interiorul remorcii. În urma inventarierii au rezultat 7850 de pachete cu țigări (157.000 țigarete), diferite mărci. Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Sânnicolau Mare au întocmit lucrare penală în care se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă”, se mai arată în comunicat.

Șoferul a fost reținut

Polițiștii de frontieră din Sectorul Sânnicolau Mare au întocmit dosar penal pentru contrabandă. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar miercuri urmează să fie prezentat instanței cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

„Bunurile accizabile, în valoare de peste 203.000 de lei și de proveniență extra comunitară, au fost ridicate în vederea confiscării, iar ansamblul rutier a fost indisponibilizat la sediul Sectorului Poliţiei de Frontieră Sânnicolau Mare până la definitivarea cercetărilor. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare a dispus reţinerea pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore a cetăţeanului sârb, urmând ca în cursul zilei de 01.10.2025 să fie prezentat cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile”, a mai precizat sursa citată.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













