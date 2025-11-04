O genă care devine inactivă după naștere poate fi reactivată pentru a reface inima după un infarct sau insuficiență cardiacă

Stiri Sanatate
04-11-2025 | 17:52
Probleme la inima
Shutterstock

O genă umană care devine inactivă după naștere poate fi reactivată pentru a reface inima după un infarct sau insuficiență cardiacă, este concluzia unui studiu realizat de cercetătorii americani.

autor
Cristian Anton

Cercetătorii americani de la Mount Sinai Health System au descoperit că o genă umană, care devine inactivă după naştere, poate fi reactivată pentru a stimula formarea de noi celule cardiace şi pentru a ajuta inima să se refacă după un infarct miocardic sau insuficienţă cardiacă.

Genele implicate în diviziunea celulară sunt active doar în perioada fetală, când inima se dezvoltă. După naştere, aceste gene se „opresc”, iar celulele musculare ale inimii (numite cardiomiocite) nu se mai divid, ceea ce explică de ce ţesutul cardiac nu se poate repara singur după un infarct.

Un studiu publicat, luni, în revista ştiinţifică npj Regenerative Medicine, deschide o nouă cale către terapii regenerative care ar putea, într-o zi, să înlocuiască transplanturile de inimă sau dispozitivele mecanice de susţinere cardiacă.

O echipă de cercetători, condusă de dr. Hina Chaudhry, director al Programului de Medicină Regenerativă Cardiovasculară la Icahn School of Medicine at Mount Sinai, a reuşit să „trezească” genele latente din inimile umane adulte, obţinând o regenerare celulară funcţională.

Citește și
pastile
Pfizer a dat în judecată producătorul medicamentului Ozempic. Pentru ce este acuzată compania daneză

Cercetarea actuală se bazează pe un studiu din 2014 al aceleiaşi echipe, publicat în revista Science Translational Medicine, în care a fost demonstrată regenerarea inimii unui porc prin reactivarea genei numite Cyclin A2 (CCNA2) - o premieră mondială la acea vreme.

Noile rezultate confirmă că acelaşi mecanism poate funcţiona şi în celulele cardiace umane adulte, demonstrând siguranţa şi eficienţa utilizării unui vector viral compatibil cu organismul uman pentru a declanşa diviziunea celulară.

Pentru experiment, cercetătorii au introdus gena CCNA2 într-un virus inofensiv, care a fost aplicat pe celule musculare cardiace umane prelevate de la donatori sănătoşi cu vârste de 21, 41 şi 55 de ani.

În cazul inimilor provenite de la donatori de 41 şi 55 de ani, celulele au început să se dividă din nou, păstrându-şi în acelaşi timp structura şi funcţia normală.

Terapia înseamnă începutul unei noi etape în medicina cardiacă regenerativă

În schimb, celulele unui donator de 21 de ani nu au prezentat modificări, ceea ce confirmă faptul că inimile tinere au o capacitate naturală de regenerare mai ridicată.

Analizele ulterioare au arătat că noile celule rezultate în urma diviziunii şi-au păstrat proteinele structurale şi activitatea normală a calciului, indicând faptul că sunt complet funcţionale.

Gena CCNA2 pare să reactiveze temporar unele programe genetice de creştere, permiţând celulelor să „dea timpul înapoi” pentru a se repara, fără a deveni imature sau a produce îngroşarea patologică a ţesutului cardiac observată în unele boli.

Dr. Chaudhry a declarat că rezultatele vin după „aproape două decenii de cercetare”, subliniind că scopul final este dezvoltarea unei terapii care să permită inimii umane să se vindece singură după un infarct sau în insuficienţă cardiacă, reducând astfel nevoia de transplant sau de dispozitive mecanice.

Echipa îşi propune acum să solicite aprobarea autorităţilor americane de reglementare în domeniul sănătăţii, FDA, pentru începerea studiilor clinice pe pacienţi cu boli de inimă. Dacă rezultatele vor fi confirmate, terapia cu CCNA2 ar putea marca începutul unei noi etape în medicina regenerativă cardiacă.

Ce trebuie să faci dacă simți dintr-odată oboseală sau dureri în piept la efort. Tratamentele sunt spectaculoase

Sursa: News.ro

Etichete: inima, insuficienta cardiaca, gena, infarct miocardic, refacere, activare,

Dată publicare: 04-11-2025 17:30

Articol recomandat de sport.ro
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
Citește și...
Pfizer a dat în judecată producătorul medicamentului Ozempic. Pentru ce este acuzată compania daneză
Stiri Sanatate
Pfizer a dat în judecată producătorul medicamentului Ozempic. Pentru ce este acuzată compania daneză

Pfizer a anunţat luni depunerea unui nou proces împotriva Novo Nordisk şi Metsera, acuzând compania daneză de practici anticoncurenţiale menite să o avantajeze în competiţia pentru preluarea dezvoltatorului american de tratamente pentru obezitate.

Proiect: Medicii care distribuie informații false pierd dreptul de a mai profesa. Colegiul Medicilor interzice pseudoștiința
Stiri Sanatate
Proiect: Medicii care distribuie informații false pierd dreptul de a mai profesa. Colegiul Medicilor interzice pseudoștiința

Medicii care promovează informații false își vor pierde dreptul de a mai profesa, potrivit unui proiect de lege al Senatului. În paralel, Colegiul Medicilor a adoptat un nou Cod de Deontologie, care interzice medicilor promovarea pseudoștiinței.

Spitalul Județean Bihor are un ambulatoriu nou și o secție ATI modernă. Investiția a fost de 10 milioane de euro
Stiri Sanatate
Spitalul Județean Bihor are un ambulatoriu nou și o secție ATI modernă. Investiția a fost de 10 milioane de euro

Spitalul Județean din Bihor are acum un ambulatoriu nou și o secție ATI extinsă cu aparatură de ultimă generație. Investiția se ridică la 10 milioane de euro - bani europeni, din bugetul de stat și din cel local.

Recomandări
“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”
Interviurile Stirileprotv.ro
“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”

„România este o țară neînțeleasă și redusă la niște clișee abominabile”, dar adevărul e că e o țară extraordinară, în care, în ciuda tuturor problemelor, se trăiește mai bine decât la Paris sau la Londra, orașe care sunt “terminate”.

Darius Vâlcov, eliberat din închisoare după ce Instanţa supremă a stabilit că faptele s-au prescris
Stiri actuale
Darius Vâlcov, eliberat din închisoare după ce Instanţa supremă a stabilit că faptele s-au prescris

Darius Vâlcov va fi eliberat din penitenciar, după ce un complet de cinci judecători de la Instanţa supremă a decis marţi că faptele pentru care acesta a fost condamnat la şase ani de închisoare în Dosarul Tablourilor s-au prescris.

Putin pregătește mobilizare permanentă: rușii vor putea fi înrolați tot anul, inclusiv în timp de pace
Stiri externe
Putin pregătește mobilizare permanentă: rușii vor putea fi înrolați tot anul, inclusiv în timp de pace

Președintele rus Vladimir Putin a semnat legi care introduc modificări în procesul de recrutare militară. Documentele au fost publicate pe portalul oficial de informații juridice, scrie publicația independentă Meduza.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 04 Noiembrie 2025

46:22

Alt Text!
La Măruță
04 Noiembrie 2025

01:31:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Noiembrie 2025

01:43:04

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28