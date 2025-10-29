Insuficiența cardiacă poate fi depistată cu un simplu test de salivă. Descoperire revoluționară a medicilor australieni

Stiri Sanatate
29-10-2025 | 14:58
insuficienta cardiaca
Shutterstock

O echipă de oameni de ştiinţă din Australia a dezvoltat un test rapid de salivă care ar putea revoluţiona depistarea insuficienţei cardiace.

autor
Cristian Anton

Datorită acestui test, screeningul insuficienţei cardiace ar putea deveni mai accesibil, în special în cazul persoanelor din comunităţi mai îndepărtate, cu resurse insuficiente, transmite miercuri agenţia Xinhua.

Oamenii de ştiinţă de la Centrul de Excelenţă în Biologie Sintetică al Consiliului Australian de Cercetare au dezvoltat un biosenzor care poate detecta rapid biomarkerul S100A7 al insuficienţei cardiace în salivă, a declarat centrul într-un comunicat emis miercuri.

Insuficienţa cardiacă afectează 64 de milioane de persoane din întreaga lume, însă metodele actuale de diagnosticare, precum analizele de sânge, evaluările clinice şi tehnologiile de imagistică medicală, sunt adesea costisitoare şi inaccesibile din punct de vedere geografic, ceea ce duce la întârzieri în diagnosticare şi la limitarea opţiunilor de tratament.

"Simptomele timpurii sunt adesea subtile şi nespecifice, ceea ce înseamnă că pacienţii primesc de obicei tratament numai în stadiile avansate ale bolii", a declarat autoarea principală a studiului, Roxane Mutschler, de la centrul din cadrul Universităţii de Tehnologie din Queensland.

medicamente
Cum au ajuns anumite medicamente pentru slăbit să trateze ficatul gras și insuficiența cardiacă

Biomarkerul S100A7 a fost descoperit de echipa profesorului Chamindie Punyadeera de la Universitatea Griffith din Australia.

Tehnica poate fi folosită și pentru depistarea altor boli

În loc să utilizeze anticorpii naturali ai organismului pentru a detecta problemele, cercetătorii au folosit o tehnică numită "mRNA display" pentru a-şi construi, de la zero, propriile detectoare de proteine.

Ei au creat milioane de versiuni diferite pe care le-au lăsat să concureze pentru a afla care dintre ele se ataşează cel mai bine de markerul insuficienţei cardiace. Cercetătorii au declarat că modelele cu cele mai bune rezultate au fost apoi produse în bacterii.

Persoanele sănătoase au, de obicei, niveluri mai scăzute de S100A7 în salivă, în timp ce pacienţii cu insuficienţă cardiacă prezintă niveluri de aproximativ două ori mai mari, au afirmat cercetătorii. Ei au precizat că testul poate detecta această diferenţă în mod fiabil, ceea ce ar reduce presiunea asupra laboratoarelor de analize sau spitalelor.

Această metodă realizată cu ajutorul biologiei sintetice s-a dovedit mai rapidă şi mai ieftină comparativ cu metodele tradiţionale. Aceeaşi tehnică poate fi utilizată şi pentru depistarea altor boli, prin simpla schimbare a biomarkerului ţintă, conform studiului. 

Boala denumită ”ucigașul tăcut” care afectează tot mai mulți tineri. Avertisment îngrijorător din partea medicilor

Sursa: Agerpres

Etichete: studiu, australia, test, insuficienta cardiaca, depistare, saliva,

Dată publicare: 29-10-2025 14:50

Hipertensiunea, afecțiunea care evoluează pe tăcute. Când se ajunge la insuficiență cardiacă, e deja târziu
Doctor de bine
Hipertensiunea, afecțiunea care evoluează pe tăcute. Când se ajunge la insuficiență cardiacă, e deja târziu

Hipertensiunea nu doare. Din acest motiv, boala poate evolua silențios, de-a lungul anilor. Din păcate, produce insuficiență renală și cardiacă, în lipsa tratamentului.

Cum au ajuns anumite medicamente pentru slăbit să trateze ficatul gras și insuficiența cardiacă
Doctor de bine
Cum au ajuns anumite medicamente pentru slăbit să trateze ficatul gras și insuficiența cardiacă

Medicamente destinate slăbirii pot fi folosite în prezent și pentru ficatul gras ori pentru insuficiență cardiacă. În prezent. medicamentele pentru slăbit, date de medicul endocrinolog sau diabetolog, au cucerit întregul glob.

Studiu: Inima poate fi vindecată cu plasturi: Speranțe pentru pacienții cu insuficiență cardiacă
Stiri Stiinta
Studiu: Inima poate fi vindecată cu plasturi: Speranțe pentru pacienții cu insuficiență cardiacă

Oamenii de știință au descoperit o metodă inovatoare care ar ajuta pacienții cu insuficiență cardiacă: plasturi realizați din celule cardiace crescute în laborator.

Care este motivul pentru care cei mai mulți oameni își descoperă hiper-tensiunea foarte târziu
Doctor de bine
Care este motivul pentru care cei mai mulți oameni își descoperă hiper-tensiunea foarte târziu

Hiper-tensiunea nu dă dureri. Din acest motiv, boala poate evolua ani de zile silențios. Însă, produce insuficiență renală și cardiacă, în lipsa tratamentului.

Boala denumită "ucigașul tăcut" care afectează tot mai mulți tineri. Avertisment îngrijorător din partea medicilor
Stiri Sanatate
Boala denumită ”ucigașul tăcut” care afectează tot mai mulți tineri. Avertisment îngrijorător din partea medicilor

Avertisment îngrijorător din partea cardiologilor. În fiecare oră, 5 români sunt diagnosticați cu insuficiență cardiacă, o boală gravă a inimii.

