Ministrul Sănătăţii: „Testarea nou-născuţilor în maternităţi se va extinde de la trei biomarkeri la 18, începând cu 2026”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că testarea nou-născuţilor în maternităţi se va extinde de la trei biomarkeri la 18, începând din anul 2026.

Programul dă şansa la o viaţă normală bebeluşilor care suferă de diverse afecţiuni genetice sau metabolice care, tratate la timp, nu evoluează şi nu provoacă dizabilităţi.

Alexandru Rogobete a anunţat că Ministerul Sănătăţii va finanţa un nou program de screening neonatal care va extinde de la 3 la 18 biomarkerii pentru care se vor face teste.

„Programul naţional va extinde biomarkerii de la 3, cât avem în momentul de faţă, la 18 începând de anul viitor. De ce nu s-a făcut până acum, ţinând cont că nu a fost deloc complicat? Pentru că nu a existat viziune”, a afirmat Rogobete, miercuri seară, la Medika TV.

Ce este programul de screening neonatal

Prin programul de screening neonatal, nou-născuţii sunt testaţi pentru a se descoperi din timp boli genetice sau boli metabolice, unele dintre acestea putând fi stopate din evoluţie la timp, în aşa fel încât persoana respectivă să poată avea o viaţă normală.

Screeningul neonatal poate preveni afecțiuni grave

Diagnosticarea și tratamentul precoce pot ajuta la prevenirea instalării dizabilităților intelectuale sau fizice ori a bolilor care pot pune viața copilului în pericol. Tocmai de aceea este indicat să se facă tuturor copiilor. Este vorba de acele analize care se fac în primele zile de la naștere, indiferent că cel mic se naște la termen sau prematur.

