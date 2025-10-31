Un bebeluș a suferit arsuri grave pe față, într-o zi ploioasă, de la razele UV. Mama, din Australia, lansează un avertisment

31-10-2025 | 09:47
Un bebeluș din Australia a suferit arsuri grave de la soare
7News

O mamă din Australia a lansat un avertisment privind pericolele ascunse ale razelor ultraviolete, după ce nou-născutul ei a suferit arsuri de gradul al doilea într-o zi mohorâtă și ploioasă.

autor
Ioana Andreescu

Courtney Goddard a trăit coșmarul oricărui părinte, după o zi petrecută în familie la târgul agricol din Kelmscott, Perth, alături de fiica ei de 10 săptămâni, Lucy, potrivit Daily Mail.

Familia a stat mai tot timpul la umbră, iar pentru că vremea era înnorată și ploioasă, protecția solară a fost ultimul lucru la care s-au gândit.

Câteva ore mai târziu, micuța Lucy a fost dusă de urgență la secția de arși a Spitalului de Copii din Perth, cu arsuri solare de gradul al doilea provocate de radiațiile UV, care se răspândesc prin reflexia luminii de pe suprafețele din jur. Fotografii tulburătoare o arată pe bebelușă cu fața înroșită, acoperită de bășici și piele decojită.

„Țipetele bebelușului nu le voi uita niciodată”

„Să-ți auzi copilul țipând în camera de urgență sunt țipete pe care nu le vei uita niciodată”, a declarat Courtney Goddard pentru 7News. În ziua în care Lucy s-a ars, nivelul razelor UV era nouă, în ciuda ploii și cerului acoperit. „Vremea nu are nicio legătură cu nivelul UV. Am învățat asta pe propria piele”, a spus tânăra mamă. Din fericire, pielea lui Lucy se vindecă bine, iar medicii nu se așteaptă să rămână cu cicatrici. Până la 20 de bebeluși sunt tratați anual la Spitalul de Copii din Perth pentru arsuri solare grave.

Specialiști: „Umbra nu înseamnă protecție totală”

„Razele UV se reflectă din mediul înconjurător — de pe iarbă, copaci sau alte suprafețe. Faptul că stau la umbră nu înseamnă că sunt în siguranță”, a explicat asistenta consultantă Tania McWilliams.

Potrivit Cancer Council Australia, copiii sub 12 luni nu ar trebui expuși la lumina directă a soarelui atunci când nivelul UV este de 3 sau mai mare.

„Expunerea la radiații UV în primii 15 ani de viață crește semnificativ riscul de a dezvolta cancer de piele mai târziu”, avertizează organizația. Părinților li se recomandă să nu folosească cremă de protecție solară la bebelușii sub 6 luni, din cauza sensibilității pielii lor.

În schimb, activitățile în aer liber ar trebui planificate dimineața devreme sau seara, iar bebelușii trebuie protejați cu haine lejere și pălărioare.

Australia, campioană mondială la cazuri de cancer de piele

Australia are cea mai mare rată de cancer de piele din lume, iar statisticile arată că doi din trei australieni vor fi diagnosticați cu această boală de-a lungul vieții.

Sursa: Daily Mail

