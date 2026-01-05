„Prăjitura ucigașă”. O femeie a murit după ce s-a înecat cu un desert tradițional. Alte 6 persoane sunt în spital

O femeie a murit și alte șase persoane au fost spitalizate în Tokyo după ce s-au înecat cu mochi, un tort de orez moale care, în ultimii ani, a ucis și spitalizat sute de persoane în Japonia, unde este adesea consumat de Anul Nou.

Șapte vârstnici au fost spitalizați după ce s-au înecat cu mochi în primele trei zile ale anului 2026, transmite Japan Today, citând Departamentul de Pompieri din Tokyo. Una dintre victime, o femeie în vârstă de 80 de ani, a murit după ce s-a înecat cu daifuku — mochi umplut cu umpluturi dulci — la domiciliul său din cartierul Minato din Tokyo, la aproximativ o oră după miezul nopții, pe 1 ianuarie, transmite CBS News

Autoritățile din Japonia avertizează publicul în fiecare an cu privire la riscul de sufocare cu mochi, un tort gros făcut din orez dulce, servit în mod tradițional pentru a sărbători Anul Nou. În ianuarie anul trecut, două persoane au murit și alte șapte au ajuns la spital după ce s-au înecat cu acest desert.

Persoanele în vârstă sunt deosebit de vulnerabile la riscurile prezentate de acest tip de prăjitură, iar Japonia are una dintre cele mai în vârstă populații din lume. În ultimii cinci ani, 338 de persoane au fost transportate de urgență la spital după ce s-au înecat cu mochi sau alte alimente, iar peste 90% dintre acestea aveau vârsta de 65 de ani sau mai mult, potrivit statisticilor actualizate luna trecută de Departamentul de Pompieri din Tokyo. Mai mult de jumătate din aceste spitalizări – 177 – au avut loc în ianuarie și decembrie, când mochi este servit cel mai des.

Cum se mănâncă mochi în siguranță

Autoritățile au oferit sfaturi pentru evitarea incidentelor legate de mochi, inclusiv mestecarea lentă, tăierea prăjiturii în bucăți mici și umezirea gâtului cu ceai sau supă înainte de a o mânca.

Mochi este un aliment de bază în meniul japonez de Anul Nou și este adesea consumat într-o supă savuroasă numită ozoni. Emily Anderson, curatoare la Muzeul Național Japonez-American din Los Angeles, a declarat pentru „CBS Sunday Morning” că Anul Nou este cea mai importantă sărbătoare din Japonia, iar prăjitura de orez este o parte integrantă a celebrării.

„Consumul de mochi este o parte foarte importantă a celei mai importante zile dedicate familiei”, a spus ea.

Dar prăjiturile lipicioase se pot bloca ușor în gâtul oamenilor, afectând respirația și, uneori, provocând moartea.

În 2022, patru femei s-au sufocat cu prăjiturile de orez, iar alte 12 persoane au fost spitalizate. În 2015, se crede că nouă persoane au murit participând la tradiția culinară anuală.

În 2001, o femeie i-ar fi salvat viața tatălui său folosind un aspirator pentru a-i scoate mochi-ul din gât.

