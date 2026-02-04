"Astăzi suntem cu gândul la toţi cei care luptă sau au luptat cu una dintre cele mai grele provocări: cancerul. Pentru că astăzi este Ziua Mondială a Cancerului. Un moment potrivit să vorbim despre ce putem face mai devreme, nu mai târziu. În lupta cu cancerul, nu toate deciziile sunt strict medicale. Unele ţin de timp. De a afla din timp, de a nu amâna, de a merge la control. Momentul în care boala este descoperită poate schimba radical un diagnostic şi un parcurs de viaţă", a scris ministrul pe Facebook.

Investiții în programele de screening

El a menţionat că depistarea timpurie a devenit o prioritate reală a sistemului sanitar, iar Ministerul Sănătăţii a ales să investească în programe de screening şi în capacitatea sistemului de a identifica boala înainte ca aceasta să devină o urgenţă.

Potrivit ministrului, au fost achiziţionate 124 de mamografe şi peste 47 de spitale au fost dotate cu echipamente pentru investigaţii ginecologice necesare depistării cancerului de col uterin.

"Mai mult acces la investigaţii înseamnă şanse reale ca boala să fie descoperită la timp, când intervenţia este mai eficientă şi mai puţin agresivă. În acelaşi timp, am crescut accesul la tratamente moderne. În luna septembrie a anului trecut, au fost introduse 41 de medicamente noi pe lista de compensate şi gratuite, dintre care 11 pentru cancer. Pentru pacienţi, asta înseamnă opţiuni, continuitate şi tratamente care nu mai sunt inaccesibile. Am construit, în aceşti ani, infrastructura fără de care tratamentul oncologic nu poate exista", a precizat Alexandru Rogobete.

În opinia sa, radioterapia este una dintre componentele esenţiale ale tratamentului oncologic. Astfel, cu sprijinul Băncii Mondiale, au fost realizate de la zero 12 centre de radioterapie, echipate la standarde actuale.

Totodată, la Timişoara, este în dezvoltare un nou institut de oncologie, gândit ca centru regional pentru vestul ţării, cu servicii integrate de diagnostic, tratament şi îngrijire complexă.

"Am investit şi în chirurgia de precizie, pentru că fiecare detaliu contează în tratamentul pacienţilor oncologici. În spitalele publice din România, tehnologia chirurgicală avansată asistată robotic devine tot mai prezentă, prin programe susţinute, astfel încât intervenţiile complexe să fie mai exacte. Programe precum AP-ROBOTICA susţin spitalele publice care folosesc roboţi chirurgicali", a mai scris ministrul Sănătăţii.

În România, anual se diagnostichează peste 95.000 de cazuri noi de cancer

Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului este marcată anual pe 4 februarie, o inițiativă globală a Uniunii Internaționale de Control al Cancerului (UICC) pentru a crește conștientizarea, a promova prevenția, diagnosticul timpuriu și tratamentul, și pentru a sprijini persoanele afectate de această boală. Astfel că, Știrile PRO TV prezintă ce initiațive există pe plan național.

Din păcate, în lipsa unor programe naţionale funcţionale, mii de români depind, de multe ori, de iniţiative independente pentru a-şi verifica starea de sănătate.

În România, anual se diagnostichează peste 95.000 de cazuri noi de cancer și se produc aproape 54.000 de decese. Estimările arată o creștere a incidenței cancerului cu 6%, până în anul 2035, cu 8,3% la bărbați și 3,3% la femei, potrivit INSP.

Pacienții diagnosticați cu cancer beneficiază de o serie de drepturi legale menite să le asigure accesul la tratamente esențiale. Începând cu anul 2023 a început să fie implementat Planul Național de Combatere a Cencerului, după intrarea în vigoare a Legii nr. 293/2022, ca parte a Programului Național de Oncologie deja existent la nivel național.

Planul integral poate fi consultat AICI.

﻿România este printre ultimele state din UE la testările pentru depistarea precoce a cancerului.