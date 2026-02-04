Femeia pretindea că fiul ei, pe atunci în vârstă de cinci ani, suferă de cancer și a strâns donații pentru „tratamentul” său. Băiatul este însă sănătos și locuiește acum în plasament.

Procuratura din Giessen (Hessa) o acuză că a obținut aproximativ 350.000 de euro inventând boala.

„Frauda prin donații nu afectează doar victimele, ci și încrederea societății. Oricine înșală oamenii astfel riscă ani grei de închisoare”, a declarat procurorul șef Thomas Hauburger pentru BILD.

Între septembrie 2021 și octombrie 2024, Vanessa O., cu o condamnare anterioară pentru fraudă, și-a expus copilul în fața presei într-un scaun cu rotile și a postat constant apeluri de ajutor pe rețelele sociale. Într-un videoclip, ea pretindea că fiul are nevoie de un „tratament preliminar” în SUA, neacoperit de asigurarea de sănătate.

La începutul lui 2024, poliția a percheziționat apartamentul familiei, iar copiii au fost plasați în custodie. Vecinii au confirmat suspiciunile: „Uneori era în scaun cu rotile, alteori mergea complet normal.”

Procurorul Hauburger a precizat: „Băiatul este perfect sănătos; boala a fost complet inventată”. 

Femeia riscă acum până la 10 ani de închisoare.