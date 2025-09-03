Ministerul Sănătății extinde rețeaua spitalelor care tratează AVC. Bugetul pentru 2025 crește la 49 de milioane de lei

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat extinderea programului de acțiuni prioritare pentru accidente vasculare cerebrale (AP-AVC), prin includerea a 3 centre noi în care vor fi efectuate trombectomii.

Este vorba de Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Constanța, Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova și Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc.

Iar Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare București va primi finanțare pentru a efectua mai multe proceduri endovasculare pentru patologia cerebrală.

Astfel, în România sunt acum 13 spitale în care se poate face trombectomie - procedura necesară pentru extragerea cheagului de sânge atunci când este înfundată o arteră mare din creier în cazul unui AVC ischemic.

"Fiecare secundă contează când vorbim despre un accident vascular cerebral. Viața unui om poate depinde de rapiditatea cu care primește tratamentul potrivit", a transmis ministrul sănătății Alexandru Rogobete.

Pentru a susține aceste intervenții, Ministerul Sănătății va majora bugetul programului de Acțiuni Prioritare AVC la 49 de milioane de lei în 2025, față de 29 de milioane de lei în 2023.

Potrivit oficialului, această creștere bugetară și extinderea rețelei de spitale înseamnă "șanse reale de viață pentru mii de pacienți" și reprezintă o investiție directă în sănătatea și siguranța populației. Extinderea programului de acțiuni prioritare (AP-AVC) înseamnă șanse reale de viață pentru mii de pacienți care, până ieri, nu aveau acces rapid la tratamente moderne.

În cazul unui AVC ischemic timpul de intervenție este esențial, pentru că ferestrele de timp în care poate fi efectuat tratamentul: tromboliza sau trombectomia sunt limitate la câteva ore.

Mai multe informații despre semnele unui AVC și cum puteți ajuta un pacient cu o astfel de afecțiune, aflați pe site-ul ALIA, Asociația pentru Lupta Împotriva AVC.

