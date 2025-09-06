Conferință pseudoștiințifică la Brașov, reacții ferme din partea Colegiului Medicilor

În realitate, manifestarea a fost calificată de către comunitatea medicală drept o adunare pseudoștiințifică, în contradicție cu principiile medicinei bazate pe dovezi și cu normele profesiei medicale. Departamentul Profesional, Științific și Învățământ al CMR a reacționat rapid, subliniind gravitatea situației: „Ne delimităm FERM de această" pseudo-științifică conferință", ea NEFIIND creditată și neputând fi creditată de CMR, fiind în afara medicinei bazate pe dovezi, PRINCIPIU DE BAZĂ ÎN ACTIVITATEA MEDICALĂ.”

„Conferința” a fost transmisă live pe mai multe pltatforme, iar Colegiului Medicilor din România sesizează CNA.

Poziția Colegiului Medicilor din România

„Propagarea acestor informații în rândurile populației constituie un risc imens pentru sănătatea publică.”, au transmis reprezentanții Colegiului Medicilor din România.

„Parcurgând titlurile sesiunilor din această manifestare considerăm că acestea nu au legătură nici cu medicina, nici cu știința. Considerăm că atât participanții cât și lectorii unei asemenea manifestări publice trebuie să știe că noțiunile dezbătute intră în contradicție flagrantă cu toate descoperirile științifice, bazate pe dovezi, ale medicinei moderne, fapt care ar putea constitui un fals științific și medical. Dezinformarea și răspândirea unor falsuri științifice sau a unor zvonuri neintemeiate pe nicio evidență este de natură să diminueze încrederea în știință și profesioniști. Propagarea acestor informații în rândurile populației constituie un risc imens pentru sănătatea publică. Atragem atenția că aceasta manifestare, inclusiv prin titluri și tematică, este contrară oricăror principii medicale, științifice și etice și ar putea avea ca și consecință periclitarea gravă a sănătății publice.”, au mai spus ei.

Reacția Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși

Printre participanți s-a numărat și dr. Tatiana Uruioc, medic neurolog și coordonator al Compartimentului de Neurologie al spitalului din Buhuși. Instituția s-a delimitat imediat.

„Spitalul "Prof. Dr. Eduard Apetrei" Buhuși își exprimă dezacordul față de poziția exprimată de doamna dr. Tatiana Uruioc, medic specialist neurolog și coordonator al Compartimentului Neurologie, cu ocazia participării la „pseudoevenimentul"* de la Brașov. Participarea doamnei doctor nu a implicat reprezentarea Spitalului Buhuși, iar opiniile exprimate au fost formulate în nume personal. Conducerea spitalului a inițiat o analiză internă și va întreprinde măsurile corespunzătoare în perioada următoare. Actualizare informare. *A doua sesiune a conferintei "COVID 19 și Convergența Bio-Digitală". Contactată telefonic de către dna dr. Irina Onofrei, director medical al Spitalului "Prof. Dr. Eduard Apetrei" Buhuși, dna dr. Tatiana Uruioc nu a răspuns la telefon. Spitalul Buhuși prin reprezentanții săi legali va informa luni, la prima oră, Colegiul Medicilor Bacău despre situația mai sus descrisă.”, a transmis dr. Tatiana Uruioc, medic neurolog și coordonator al Compartimentului de Neurologie al spitalului din Buhuși.

Printre medicii care profesează în România și care participă la eveniment este și Răzvan Constantinescu - medic primar gastroenterolog și medicină internă, șef de lucrări la UMF "Gr. T. Popa" Iași. În ultimii ani acesta a avut mai multe anchete la Colegiul Medicilor din Iași, din cauza dezinformarilor pe teme medicale. Până acum a primit două avertismente și un vot de blam. O a 4-a anchetă este în curs.

Alți medici participanți, conform programului conferinței

Cazul de la Brașov readuce în atenție fragilitatea încrederii publice în sistemul medical. Specialiștii atrag atenția că participarea unor cadre medicale la evenimente fără fundament științific echivalează cu o amenințare la siguranța pacienților și la prestigiul profesiei medicale.

Medicul Iuliu Torje, coordonatorul Centrului ECMO din Kassel, Germania și consilier onorific al ministrului sănătății: „Această situație este de o gravitate majoră. Atunci când un medic își abandonează responsabilitatea profesională și se asociază cu astfel de evenimente, vorbim despre o amenințare directă la adresa încrederii în actul medical și la adresa siguranței pacienților. Este nevoie de reacție fermă și de sancțiuni clare împotriva acestor derapaje. A permite ca pseudoștiința să fie validată prin prezența unor cadre medicale echivalează cu subminarea fundamentului medicinei bazate pe dovezi. Viitorul medicinei se construiește pe cercetare reală, pe rezultate concrete și pe respectul față de pacient. Ceea ce se întâmplă la Brașov este un semnal de alarmă!!! Toleranța față de pseudoștiință în rândul corpului medical este o formă de complicitate.”

Vaccinarea, prevenția și bolile infecțioase au reprezentat progresele fundamentale ale medicinei moderne, prevenind milioane de decese. Orice tentativă de a relativiza aceste realități științifice sub umbrela unor „conferințe alternative” reprezintă o formă de dezinformare care trebuie sancționată.

Un alt caz revoltător care se încadrează în același capitol al dezinformării este cel al doctoriței Flavia Goșan din Oradea. După ce a distribuit un fake-news despre vaccinul anti-covid, aceasta este anchetată de Colegiul Medicilor Oradea. Acolo a fost întrunită comisia de jurisdicție, iar acum aceasta așteaptă un punct de vedere de la medic, dar și al unui referent științific. Toate acestea vor fi apoi înaintate comisiei de disciplină, care trebuie să ia o decizie. Se poate ajunge inclusiv la ridicarea dreptului de liberă practică.

