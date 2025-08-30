Ministrul Sănătății, despre reducerea compensării medicamentelor, după anunțul CNAS: Nu am iniţiat niciun act normativ

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că, în acest moment, ministerul nu are în dezbatere publică și nu a inițiat vreun act normativ care să vizeze reducerea nivelului de compensare a medicamentelor.

”Un aspect esenţial: nu susţin ca oamenii vulnerabili şi pacienţii cronici să plătească în plus pentru medicamente. Nu pentru a fi populist, ci pentru că ar fi total aberant ca, după ce am introdus plata CASS pentru pensionari, să îi obligăm să scoată alţi bani din buzunar la farmacie”, a afirmat Alexandru Rogobete, vineri, într-o postare pe Facebook.

El a făcut referire la informaţii apărute în spaţiul public, despre care a afirmat că nu au legătură cu actele normative aflate pe masa Ministerului Sănătăţii, potrivit cărora pacienţii cu boli cronice ar urma să plătească mai mult pentru medicamentele de care au nevoie.

”Ministerul Sănătăţii, la acest moment, nu are în dezbatere publică şi nu a iniţiat niciun act normativ prin care să se reducă nivelul de compensare al medicamentelor. Da, este necesară revizuirea listelor de medicamente compensate – pentru că nu au mai fost actualizate de ani de zile. Însă, medicamentele vehiculate astăzi ca fiind mutate dintr-o listă de compensare în alta nu au fost discutate şi nici validate de Ministerul Sănătăţii. Obiectivul nostru este unul clar: să susţinem accesul pacienţilor la tratamente şi să încurajăm utilizarea medicamentelor generice, care asigură continuitatea tratamentului şi reduc presiunea financiară asupra oamenilor”, a precizat ministrul.

Potrivit acestuia, orice modificare a listelor de medicamente compensate se va face numai după consultări transparente cu toţi actorii relevanţi – medici, asociaţii de pacienţi, societăţi profesionale şi industrie – şi va urmări întotdeauna protejarea interesului pacientului cronic.

Rogobete a menţionat că, în perioada imediat următoare, va avea întâlniri cu reprezentanţii producătorilor de medicamente, cu medicii şi cu asociaţiile de pacienţi, pentru a găsi împreună soluţii de echilibru, nu prin comunicate de presă neverificate, ci prin dialog deschis şi responsabil.

Răspunsul ministrului vine la câteva zile după ce Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din România a anunțat că peste 10 milioane de pacienți ar putea plăti mai mult pentru tratamente, din cauza noilor propuneri ale Ministerului Sănătății și CNAS.

Astfel, unele medicamente, care în prezent beneficiază de o compensare de 90% (Lista A) ar urma să fie mutate în Lista B, unde compensarea este de doar 50%, potrivit APMGR.

De asemenea, alte medicamente din listele A şi B ar putea fi transferate direct în Lista D, unde compensarea este de numai 20%. Pentru medicamentele din Lista C, unde compensarea este de 100%, "se modifică preţul de compensare" pentru mii de produse, ceea ce ar putea duce la apariţia unei coplăţi suportate de pacienţi.

Cu cât s-ar putea scumpi medicamentele folosite de mii de români

"Numărul pacienţilor afectaţi de această decizie este estimat să depăşească peste 10 milioane; aceştia vor fi nevoiţi să suporte o coplată mai mare pentru medicamentele de care au nevoie, între 6-500 lei/medicament/lună.

Astfel, dacă decizia va fi pusă în aplicare, pentru medicamente foarte folosite precum Rosuvastatina, pentru care astăzi pacienţii cu colesterol mărit scot din buzunar 20 de lei, ei vor plăti 33 de lei, o creştere de 65%.

La Candesartan, recomandat în hipertensiune, creşterea e de la 17 la 30 lei. Entecavir, medicament pentru hepatită cronică, de la 0 la 32 lei, iar pentru Lenalidomidă, cu care se tratează mielomul multiplu, creşterea este de la 0 la 237 lei", susţine aceeaşi sursă.

Răspunsul CNAS

Vineri, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a anunţat că a identificat şi a propus Ministerului Sănătăţii o serie de criterii suplimentare pentru modificarea nivelului de compensare al medicamentelor evaluate.

Potrivit unui comunicat de presă al CNAS, doar în cazul a 13 medicamente se preconizează schimbarea nivelului de compensare, astfel:

* trecerea la nivel de compensare de 20% (mutarea din sublistele A şi B în sublista D) pentru medicamentele (DCI) - Indapamidum, Metoprololum, Bisoprololum, Combinaţii (Perindoprilum + Indapamidum), Candesartanum Cilexetil, Rosuvastatinum, Nebivololum, Rilmenidinum şi Atorvastatinum;

* trecerea la nivel de compensare de 50% (mutarea din sublista A în sublista B) pentru medicamentele (DCI): Fenofibratum, Omeprazolum, Combinaţii (Spironolactonum + Furosemidum) şi Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum.

În situaţia în care s-ar pune în aplicare deciziile ANMDMR, contribuţia personală ar creşte în medie faţă de cea din prezent cu aproximativ 9 lei/cutie pentru un medicament prescris din cele 13 menţionate, afirmă CNAS.

