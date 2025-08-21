Ministerul Sănătății retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanța președințială pentru tratamente

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, joi, că retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanţa preşedinţială pentru tratamente.

 

Ioana Andreescu

Procedura este utilizată de către pacienții cu boli grave pentru acces rapid la terapii inovatoare, având în vedere că autorizarea unui medicament în România durează în medie 29 de luni.

„Soluția nu este să limităm drepturile pacienților, ci să venim cu reguli mai clare și sustenabile”, anunță ministrul, adăugând că se va introduce un mecanism mai strict de monitorizare. Până la identificarea și stabilirea acestor proceduri, pacienții vor avea în continuare posibilitatea ordonanței prezidențiale.

„În urma consultărilor directe cu asociațiile de pacienți și cu reprezentanți responsabili din justiție, am decis să retragem din proiectul de ordonanță prevederea care limita posibilitatea pacienților de a apela la procedura ordonanței prezidențiale pentru acces la medicamente. Pacienții nu trebuie să sufere din cauza imperfecțiunilor legislative sau a unor soluții incomplete. Obligația noastră, ca stat și ca minister, este să găsim mecanisme corecte, rapide și etice prin care oamenii să aibă acces la tratamentele necesare, mai ales acolo unde nu există alternativă terapeutică”, a anunțat, joi, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Soluția nu este limitarea drepturilor pacienților

Potrivit acestuia, soluția nu este limitarea drepturilor pacienților, ci reguli mai clare și sustenabile, „care să asigure echilibru între responsabilitatea autorităților, obligațiile companiilor farmaceutice și, mai ales, dreptul fiecărui pacient”.

„Totodată, pentru a garanta un acces real și eficient, vom introduce un mecanism mai strict de monitorizare: medicul prescriptor va avea obligația de a urmări evoluția pacientului, de a evalua beneficiul terapeutic și de a raporta trimestrial rezultatele. În situația obținerii unui beneficiu terapeutic suplimentar, după prima evaluare anuală, va putea fi aplicat un acord de partajare a costurilor între CNAS și deținătorul autorizației de punere pe piață a medicamentului, astfel încât pacienții să fie sprijiniți iar sistemul să rămână sustenabil”, a mai transmis ministrul.

Potrivit acestuia, până când experții din Ministerul Sănătății, Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor identifica o formulă administrativă completă, prevederea respectivă este retrasă din actualul proiect de ordonanță.

„Ne asumăm deschis această decizie, pentru că dialogul și încrederea publică sunt mai importante decât impunerea unor soluții incomplete. România are nevoie de un sistem de sănătate în care pacienții să simtă protecție, nu constrângere, iar reformele pe care le construim trebuie să aibă la bază respectul față de oameni”, a mai declarat ministrul Sănătății.

Fostul secretar de stat în Ministerul Sănătății, Monica Althamer, director de program în cadrul Fundației Metropolis, afirma, într-o postare pe Facebook, că Ministerul Sănătății „nu doar că întârzie constant accesul la tratamente vitale – acum vrea să taie și dreptul de a lupta pentru ele”.

Ea a explicat mecanismul pe care-l foloseau pacienții: „De ani de zile pacienții cu afecțiuni grave din România nu primesc unele tratamente vitale la timp. Nu pentru că nu există terapii noi, inovatoare, care să îi ajute în lupta pentru viață, ci pentru că în România între aprobarea europeană a unui medicament și compensarea lui trec în medie 29 de luni. 887 de zile! Pentru comparație – în Germania pacienții au acces în aproximativ 37 de zile, în Serbia – 270, Albania – 481, Bulgaria – 702 zile. În unele țări accesul este garantat chiar în momentul autorizării unui nou medicament. În lipsa unui sistem eficient, oamenii s-au dus, din disperare, în instanță. Au cerut să primească, în baza dreptului constituțional la viață, medicamente care să îi ajute să trăiască. Au apelat la ordonanța prezidențială, o procedură legală de urgență, prin care judecătorii au decis decontarea unor tratamente vitale.” Ea preciza că așa s-au câștigat mii de procese, pentru pacienți cu cancer, pentru pacienți cu boli rare.

„Așa au fost salvate vieți”, a mai transmis Monica Althamer.

News.ro

