Copiii învață semnele de AVC cu ajutorul unor personaje distractive. Materialele didactice sunt gratuite

Fred Fățosul, Bruno Braț de Fier, Clara Cântăreața și Tibi la Timp sunt eroii care îi poartă pe cei mici în lupta împotriva maleficului cheag, iar informațiile pe care le află îi ajută chiar să salveze vieți.

Bogdan Alecu, coordonatorul proiectului Eroii FAST în România: „Suntem în al 5-lea an de implementare pentru proiectul Eroii FAST. Acesta se desfășoară cu ajutorul cadrelor didactice în școli și grădinițe din România. Practic este vorba despre un proiect prin care copiii cu vârste între 5 și 9 ani sunt învățați să recunoască principalele semne de AVC. Și fiind o campanie adresată copiilor informațiile sunt transmise într-un mod prin care ei să le perceapă la nivel de joacă. De fapt, asta este cheia proiectului, educația pe care încercăm să o facem este educație prin joacă. Sunt patru personaje distractive care ilustrează principalele semne de AVC. Avem pe Fred Fățosul, bunicul super erou care face fețe amuzante, apoi Bruno Braț de Fier, care din cauza unui AVC nu mai poate să își folosească brațele puternice, Clara Cântăreața care îl încânta pe nepot cu vocea ei minunată și Tibi, nepotul celor 3. Pentru că el a învățat că maleficul cheag apare atunci când se produce un AVC, știe că trebuie să sune la 112 pentru a-și salva bunicii.”

Sunt și materiale didactice pe care copiii le primesc gratuit în acest proiect?

Bogdan Alecu, coordonatorul proiectului Eroii FAST în România: „Da. Caietele de lucru ajung la copii prin intermediul cadrelor didactice, prin intermediul școlii. Orice cadru didactic ce dorește să implementeze proiectul primul pas este să ia legătura cu noi prin emailul: [email protected] sau prin intermediul canalelor de social media Eroi FAST România, urmând ca unul dintre colegii mei să înceapă să îl introducă în proiect, învățându-l cum să își configureze un cont în platforma proiectului, care de fapt reprezintă elementul principal, metoda principală de training. Aici se găsesc și 5 cărți interactive foarte drăguțe, pe care cadrele didactice le folosesc la nivelul orelor de implementare al proiectului. Colegii mei apoi trimit către școală aceste materiale fizice, care de fapt sunt o completare a informațiilor pe care ei le găsesc în cadrul platformei.”

Există și o piesă de teatru dedicată Eroilor FAST?

Bogdan Alecu, coordonatorul proiectului Eroii FAST în România: După 4 ani în care am implementat proiectul, așa cum a fost el gândit, anul acesta, cu ajutorul unei trupe de actori adolescenți și al unui regizor, am reușit să dezvoltăm o piesă de teatru. Este bazată pe personificarea simptomelor. Copiii sunt foarte atrași de aceste personaje și reacționează foarte bine atunci când se întâlnesc cu ele. În plus, este mai ușor să primească informația referitoare la accidentul vascular cerebral și ce trebuie să facă atunci când o persoană din jurul lor are o astfel de problemă.”



Eroii FAST este un proiect internațional, iar în România se desfășoară cu ajutorul ALIA - Asociația pentru Lupta Împotriva Accidentului Vascular Cerebral.

