Mesaj viral: „Dacă nu ați tras niciodată fermoarul la saci de cadavre, nu ar trebui să decideți cât câștigă asistentele”

O asistentă medicală din Vâlcea a transmis un mesaj, distribuit apoi intens pe reţelele de socializare de oameni din sistem, afirmând că cei care nu ştiu exact în ce constă activitatea într-o tură, nu ar trebui să decidă cât câştigă o asistentă medicală.

”Dacă nu aţi tras niciodată fermoarul la saci de cadavre într-o tură, nu ar trebui să decideţi cât câştigă asistentele. Dacă nu ai văzut niciodată o persoană sufocându-se de propriul sânge sau spută, nu ar trebui să decizi cât câştigă asistentele.

Dacă nu ai fost niciodată lovit şi lovit pentru că ai încercat să-ţi evaluezi pacientul, nu ar trebui să decizi cât câştigă asistentele”, scris asistenta medicală din Vâlcea pe Facebook.

Potrivit informațiilor publicate de Spitalul Județean Vâlcea cu privire la veniturile încasate în luna februarie 2025 de personalul medical, salariul de bază net al unei asistente variază între 5.250 de lei și 8.498 lei pe lună.

Tabelul veniturilor lunare brute câștigate de cadrele medicale de la Spitalul Județean Vâlcea pot fi consultate în documentul atașat.

Astfel, un asistent debutant are un salariu de bază de 5.250 lei, la care se adaugă un spor ce pornește de la 563 lei și ajunge până la 2.494 lei, o indemnizație de 800 lei prin Ordonanța 63, peste 300 lei reprezentând spor de ture și peste 400 lei sporuri pentru zile lucrate de weekend.

În total, un astfel de asistent debutant câștigă la Spitalul Județean Vâlcea peste 7.250 lei net pe lună, dar poate ajunge până la peste 9.000 lei net pe lună.

Un asistent medical de la Spitalul Județean Vâlcea câștigă de la 7.250 lei net/lună în sus

Pe de altă parte, un asistent medical cu gradație 5 are la Vâlcea un salariu de bază de 8.498 lei net pe lună dacă lucrează la Medicina Legală, la care se adaugă un spor de 4.130 lei și o indemnizație pe Ordonanța 63 de 500 lei. În total, peste 13.100 lei net pe lună.

Un asistent medical cu gradație 5 ”simplu” are la Spitalul Județean Vâlcea un salariu de bază de 6.728 lei, un spor de 360 lei, un alt spor pentru weekend de 620 lei și indemnizație pe Ordonanța 63 de 800 lei. În total, peste 8.400 lei net pe lună.

Salariul mediu brut în România era în martie 2025 de 9.495 lei pe lună, adică 5.554 lei net pe lună.

Revenind la mesajul asistentei din Vâlcea, ea crede că cei care nu au fost nevoiţi să se uite în ochii unui pacient care imploră să fie lăsat să moară, nu au dreptul să decidă cât câştigă o asistentă medicală.

”Dacă nu ai avut niciodată pe cineva care să te implore să nu-l lași să moară, sau să-l lași să moară, nu ar trebui să decizi cât câștigă asistentele”

”Dacă nu ai avut niciodată pe cineva care să te implore să nu-l laşi să moară, sau să-l laşi să moară, nu ar trebui să decizi cât câştigă asistentele. Dacă nu a trebuit niciodată să priveşti în ochii celor dragi sau să îi ţii în braţe în timp ce ei se fărâmiţează când le spui despre moartea copilului lor, mamei, tatălui, surorii, mătuşii, bunicii, tatălui... nu ar trebui să decizi cât câştigă asistentele”, a mai scris asistenta medicală, mesajul ei fiind intens distribuit pe reţelele de socializare de oameni din sistem.

Ea face referire şi la modul în care angajaţii din sistemul medical încearcă şi-şi protejeze familiile: ”Dacă nu ai spus niciodată familiei tale că tura ta este «bine» pentru a-i scuti de ceea ce ai văzut în acea zi, nu ar trebui să decizi cât câştigă asistentele. Dacă nu ai simţit niciodată că se rup coastele de la resuscitarea membrului familiei cuiva, nu ar trebui să decizi cât câştigă asistentele”.

