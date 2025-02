Unei femei i-a fost interzis să doneze sânge la Târgu Mureș, pentru că s-a certat cu portarul centrului de transfuzii

Motivul este halucinant: s-ar fi certat cu un portar de la centrul de transfuzii. Femeia e dispusă ca de acum înainte să meargă periodic la Bistrița, ca să poată dona sânge, dar le cere reprezentanților instituției să revină asupra deciziei.

Camelia Săbădean are 50 de ani și lucrează ca asistentă de laborator la spitalul județean din Târgu Mureș. Este unul dintre cei mai activi donatori din țara noastră. Până acum a mers de 140 de ori la centrul de transfuzii din Târgu Mureș, unde a donat în total 63 de litri de sânge. La ultima vizită a aflat că a fost exclusă de pe lista din județ.

Camelia Săbadean, donatoare: „Am trăit un moment de panică maximă. Mi-am dat seama că am fost probabil găsită cu un rezultat pozitiv la testele care se fac cu ocazia donării.”

Testele au arătat că femeia este sănătoasă și că poate dona sânge. Motivul pentru care ar fi fost pedepsită ar fi o ceartă cu un portar al centrului de transfuzii.

Camelia Săbadean, donatoare: „Doamna director m-a scos de la donare, pentru că am avut un conflict cu portarul. Mi s-a părut că are un comportament necorespunzător, am schimbat cinci propoziții cu dânsul.”

De cealaltă parte, reprezentanții instituției admit că la baza deciziei stau argumente subiective.

Marinela Lazăr, purtător de cuvânt CRT Mureș: „Este o chestie strict personală, este decizia instituției, pe care ne-o asumăm și nu putem să comentăm acest lucru. Donatorii pot fi admiși sau respinși de la donare din cauze medicale sau alte cauze, comportament sau... alte probleme. Ea aici la noi a fost exclusă de la donare.”

Pentru că a fost exclusă de pe lista donatorilor din Târgu Mureș, Camelia Săbadean a mers mai bine de 100 de kilometri, la Bistrița.

Camelia Săbădean, donatoare: „Am fost primită foarte bine de către un colectiv empatic. Donarea de sânge este vitală, iar donatorii de sânge nu trebuie descurajați.”

Centrele de transfuzii din țară se confruntă de ani buni cu lipsa donatorilor. Deseori, rercurg la campanii pentru că stocurile de sânge necesare operațiilor din spitale să fie asigurate.

Donator: „M-am gândit foarte bine, să ajut comunitatea, mai ales acuma în situația în care se află România, lipsa de sânge. E totuși bine să ne instruim simțul civic, fiecare picătură de sânge contează.”

Prin donarea de sange, Camelia Săbadean a salvat sute de vieți de-a lungul timpului.

În semn de recunoștință, în 2021, într-o campanie internațională dedicată donării de sânge, imaginea ei și a altor trei români au fost afișate pe clădirile din Times Square, drept modele de generozitate față de semeni.

Supărată că a fost exclusă din lista de donatori a județului Mureș, femeia e hotărâtă să facă drumuri periodice la Bistrița, pentru a-și continua misiunea. Și nu exclude ideea de a-și căuta dreptatea în instanță.



