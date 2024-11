Medicul Isabela Maria Botea: Ce investigaţii trebuie făcute, în funcţie de vârstă, pentru depistarea cancerului la sân

Ea a arătat că RMN-ul trebuie indicat de către medicul imagist-senolog în anumite situaţii, în care sunt anumite discrepanţe între ecografie şi mamografie.

”Ecografia e mult mai accesibilă tuturor şi foarte bine cunoscută. Se poate face de la orice vârstă. Există şi fetiţe de 11-12 ani care au simţit un nodul şi au venit la ecografie. Sau putem să facem de la femeia tânără. De pildă, dacă are în familie un risc, atunci poate să vină şi de la 20 de ani. Din păcate, există şi formă de cancer la vârste foarte tinere. Am avut cazuri de paciente de 24-26 de ani cu cancere agresive. De obicei de natură genetică”, a afirmat Isabela Maria Botea, joi seară, la Medika Tv.

Ea a explicat ce investigaţie trebuie făcută, în funcţie de situaţiile particulare ale pacientelor.

”Ecografia se poate face oricând, o dată pe an. În anumite situaţii se face la şase luni, nu mai devreme. Nu s-a demonstrat că, dacă faci ecografie în trei luni, se întâmplă ceva pozitiv, din contră, trebuie să laşi lucrurile, să poţi să faci un control corect, să vezi evoluţia. În ceea ce priveşte mamografia, care este singura metodă de screening pentru cancerul de sân, se face după vârsta de 40 de ani sau începând cu vârsta de 40 de ani, din doi în doi ani. În anumite situaţii se face şi mai devreme de 40 de ani sau se face mai des de doi ani. Se face la un an sau chiar uneori şi la şase luni, dar astea sunt situaţii particulare. RMN-ul nu se face de rutină, nu începem prin screening cu RMN, ci trebuie indicat de către medicul imagist-senolog în anumite situaţii în care sunt anumite discrepanţe între ecografie şi mamografie sau vedem foarte multe leziuni sau are un risc în familie de doamna respectivă şi vrem să clarificăm anumite aspecte”, a completat Isabela Maria Botea.

Potrivit acesteia, mamografia trebuie interpretată de un medic radiolog, evident, iar ecografia mamară este făcută de orice medic care are competenţă pe ecografie generală.

