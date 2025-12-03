Medic epidemiolog: Acest sezon ar putea fi dominat de virusul gripal AH3. Este o subclasă nouă, care nu a circulat până acum

Medicul epidemiolog Odette Popovici (INSP) spune că virusul gripal predominant din acest sezon este diferit de cel din anii trecuți. Deși se transmite mai ușor, vestea bună este că nu provoacă forme mai grave de boală.

Dr. Odette Popovici, medic primar epidemiolog în cadrul Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) - Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, a prezentat, miercuri seară, la un post TV, date conform cărora numărul de cazuri din acest sezon gripal începe să crească mult mai devreme comparativ cu ultimele două sezoane.

”Avem, de altfel, o avertizare făcută de Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor, ECDC, încă din data de 20 noiembrie, cu ocazia unei evaluări de risc făcute de echipa dumnealor la acea dată, şi în care se menţiona că este foarte probabil că acest sezon să fie dominat de virusul gripal AH3, deci tipul A subtip H3. Este o subclasă, K, nouă, care nu a circulat până acum. De altfel, virusul gripal AH3 nu a fost virus gripal dominant în cele mai recente sezoane, aşa încât populaţia are o imunitate mai scăzută faţă de acest tip şi subtip de virus gripal”, a explicat medicul Odette Popovici.

Alternanța subtipurilor gripale AH1 și AH3

Ea a explicat că, la fel ca şi alte virusuri care au capacitatea ”de a se autodefini, de a genera tot felul de mutaţii”, şi virusul gripal alternează între forma AH1, care este cel mai frecvent implicată în sezoanele epidemice de gripă, şi tipul AH3.

Odette Popovici a explicat că pentru tulpina gripală AH3, predominantă în acest sezon gripal, ”nu s-a semnalat nimic deosebit”.

”Îmbucurător este faptul că, din informaţiile venite din alte ţări din emisfera nordică, dar şi din Asia de Est, care în prezent se află în faza de declin a epidemiilor cauzate de această nouă subclasă, s-a constatat doar transmisibilitate mai mare, dar nu şi severitate mai mare. Dar chiar cu număr mai mare de cazuri, fără a fi neapărat mai severe faţă de cele determinate anterior de alte tipuri şi subtipuri de virus gripal, proporţional, sigur că şi numărul de cazuri internate cu forme mai severe poate creşte la rândul său. Deci, ca risc individual nu va fi mai severă, după toate probabilităţile, dar va duce la număr mai mare, pentru că, de fapt, ce am spus, că imunitatea în populaţie este mai scăzută faţă de acest virus, e posibil să avem un număr mai mare de cazuri faţă de alte sezoane”, a adăugat reprezentanta INSP.

Care sunt simptomele gripei

Odette Popovici a explicat şi care sunt semnele gripei: ”În general, gripa are un debut brusc, cu febră. Vorbim despre febră când temperatura corporală este de minim 38 de grade, dar în gripă urcă chiar peste 39-40 de grade. Ea este însoţită de dureri musculare, dureri articulare foarte deranjante, dureri în gât, dureri în globii oculari. În pasul doi se instalează tusea, care este de obicei o tuse seacă, neproductivă şi abia mai târziu, pentru că gripa deschide şi calea unor infecţii bacteriene, apare acea tuse care rupe, cum se spune în popor, deci tusea productivă, care are un cu totul alt caracter”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













