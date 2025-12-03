Pacienții români pot beneficia de tratamente inovatoare, gratuit, printr-o nouă platformă. Ce trebuie să facă

Stiri Sanatate
03-12-2025 | 19:47
Din 3 decembrie, pacienții din România pot avea acces mai rapid la tratamente inovatoare, chiar înainte ca acestea să apară pe piață.

autor
Liliana Curea

Agenția Națională a Medicamentului a lansat prima platformă digitală, cu acces gratuit, care adună la un loc toate studiile clinice din țară, dar și din centre din Europa.

Pentru mulți dintre ei, participarea la un asemenea studiu înseamnă o nouă șansă la viață.

În 2017, Marian Ciopec a fost diagnosticat cu o boală neurologică rară, iar starea sa de sănătate se agrava, pentru care nu avea acces permanent la tratament. De 3 ani face parte dintr-un studiu clinic și povestește că datorită medicamentelor noi poate să meargă.

Marian Ciopec, pacient: Este vital pentru noi, cei care încă ne confruntăm cu acest extrem de frecvente și dureroase probleme de aprovizionare cu imunoglobulină în România să avem acces la molecule noi. După 3 ani de zile în care am beneficiat ca subiect într-un studiu medical. Pot să merg.

Sute de studii într-o singură platformă

În acest moment, în România sunt în derulare în jur de 570 de studii clinice, în care sunt înrolați zeci de mii de pacienți cu probleme grave neurologice, hematologice, oncologice sau boli rare. Toate aceste tratamente inovatoare sunt reunite acum pe o platformă digitală.

Corespondent Știrile ProTV: Pe această platformă, oamenii găsesc explicații despre ce sunt studiile clinice și care sunt fazele acestora. Și pot căuta un trial după boală sau după tratamentul administrat. Găsesc centrul în care se face, cu adresa, email și număr de telefon. Totodată, la fiecare studiu în parte sunt trecute profilul celor care pot fi înrolați, criteriile de includere, dar și cele de excludere.

Dr. Raluca Pătru, medic primar oncolog: Munca în studii clinice necesită foarte multă rigurozitate. Dacă e un studiu de fază 3, primește fie standardul de tratament al momentului, fie un tratament care se presupune că este mai bun și, în fazele anterioare, și-a demonstrat eficiența. Nu facem experimente pe oameni.

Răzvan Prisada, președinte ANMDM: Numărul de pacienți care trebuie atins este o chestiune de timp. Există un termen. În momentul în care numărul de pacienți este atins, înrolarea se oprește. Există un risc major ca, dacă lucrurile nu se mișcă suficient de repede la nivelul acestei etape, care depinde exclusiv de medici, să rămânem pe dinafară.

În cadrul studiilor clinice, pacienții nu primesc doar tratamente inovatoare, ci li se fac gratuit și investigații amănunțite. Li se prezintă de la început beneficiile, dar și riscurile și se înscriu voluntar.

Sursa: Pro TV

Etichete: pacienti, tratamente,

Dată publicare: 03-12-2025 19:21

